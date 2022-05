Sergio «Checo» Pérez recibe un baby shower de Max Verstappen y Red Bull: VIDEO

La vida no le podría sonreír más y mejor a Sergio «Checo» Pérez. Como un corredor destacado en la Fórmula 1 y la felicidad de haber sido padre de nueva cuenta, hace pocos días, es que el mexicano no cabe de dicha con todo lo que le pasa. Por ello, su alegría sólo puede multiplicarse y más si a lado de él cuenta con excelentes compañeros y amigos.

Estos mismos fueron los que reconocieron sus cualidades humanas y claro, el hecho de que haya tenido otro futuro corredor de autos. Por ello, Max Verstappen y el equipo de la escudería Red Bull le celebraron con un bello baby shower en la previa del Gran Premio de España, mismo que se correrá este domingo 22 de mayo en punto de las 08:00 horas tiempo de México.

Muy al estilo de los que se celebran en México, Checo Pérez se llevó la gran sorpresa en su estadía para el Gran Premio de España, que se disputará en Barcelona, cuando su compañero y amigo Max Verstappen le sorprendió, en compañía del resto del equipo, con su habitación adornada con globos en color azul, haciendo alusión al bebé varón que tuvo recientemente con su esposa.

Con sorpresa por el regalo, Checo también recibió abrazos y palabras de apoyo y admiración por parte de Verstappen, quien le dio varios regalos para el niño como un conjuntito de ropa, mameluco, calcetines y más, todo un kit para el bebé que, claro está, estuvo marcado por el número 33.

Como se mencionó, Checo estará listo para correr las pruebas del Gran Premio de España de la F1, mismo que se correrá en el Circuito de Barcelona-Catalunya. En el caso del mexicano, éste no salió a correr este viernes debido a la reglamentación de la Fórmula Uno.

Este domingo el Gran Premio de España se correrá a las 8:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

MIRA EL VIDEO DE CHECO PÉREZ EN SU BABY SHOWER

Baby shower for @SChecoPerez 🎉 Suited and booted thanks to @Max33Verstappen 🧡😉 pic.twitter.com/ZWVuZcEZGM

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 20, 2022