Sí quiero ser el próximo presidente municipal de Querétaro: FeliFer Macías

El diputado federal, Felipe Fernando Macías, compartió mediante sus redes sociales una entrevista que tuvo con el locutor Jorge “El Burro” Van Ranking, en el que comentó sus intenciones por llegar a la alcaldía del municipio de Querétaro.

Esta entrevista realizada en el programa llamado “En estado Inconveniente”, el diputado federal dio a conocer que aspira a ser el próximo presidente municipal de Querétaro, además de que tiene la convicción y la experiencia para contender por el cargo.

“Tengo toda la convicción que me genera el amor por mi ciudad, por Querétaro que he vivido ahí, y de lo que yo he visto como regidor, como diputado federal, lo que me he preparado y buscado siempre por fortalecer las organizaciones académicas, y que ves el entorno, claro que quieres aportar a tu comunidad y el municipio, un gobierno municipal es la primera instancia que te permite imprimir como concibes tú la política en el servicio público”, aseguró.

De igual manera FeliFer compartió parte de su carrera dentro de la política, resaltando que en 2021 fue el sexto diputado federal más votado de esas elecciones a nivel nacional, así como su designación como presidente de la Comisión de Justicia dentro de la Cámara de Diputados.

Asimismo habló un poco del desarrollo de su interés por involucrarse dentro de la política, destacando que fue su abuelo quien le despertó la curiosidad por participar en el servicio público. Finalmente resaltó la necesidad de que los jóvenes se involucren e identifiquen con la toma de decisiones a través de la recolección de la clase política con este sector de la población. Con información de Códice Informativo.