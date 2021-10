Si te cobran comisión por pagar por tarjeta hay que denunciar, dice la Condusef

El cobro de comisión a los usuarios de tarjetas de créditop o débito que realizan algún tipo de compra no está permitido de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sin embargo, algunos establecimientos sí lo aplican. Derivado de ello, los usuarios de las tarjetas tienen una mala percepción sobre que el pago con los plásticos resulta ser más caro que si se realizan en efectivo.

¿Por qué algunos negocios cobran comisión por pagar con tarjeta? ¿Se puede cobrar comisión por pagar con tarjeta de crédito o débito?

Los establecimientos que realizan este tipo de cobros, que van del 3% al 5% sobre el valor total de la compra o servicio, generalmente lo hacen para saldar gastos de comisión por el uso de una terminal bancaria y así pagar los costos con el cobro de tarjetas. Sin embargo, en los contratos se especifica que el cargo extra debe ser pagado por el negocio y no por el cliente. Actualmente, la legislación no impide que los comercios cobren comisión a sus clientes al realizar una compra u obtener algún servicio, sin embargo, el contrato que firman especifica que ese cargo extra debe ser pagado por el negocio y no por el cliente. Y aunque no se puede denunciar legalmente a los comercios, sí se puede presentar una queja directamente a la institución bancaria que otorgó la Terminal de Punto de Venta (TPV) y ésta decidirá si cancela el contrato por el uso de sus servicios.

Qué hacer si te piden comisión

Si te quieren cobrar algún tipo comisión al adquirir algún tipo de bien o servicio, la Condusef recomienda comunicarlo tanto al organismo gubernamental como la institución financiera de la que se es cliente. Al levantar la queja se debe indicar los datos del establecimiento donde se le quiso aplicar el ‘recargo’ o ‘comisión’ extra, para que las Instituciones puedan tomar las medidas necesarias, como podría ser el retiro de las terminales punto de venta, ya que están violando las condiciones de contratación.