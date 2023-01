Son Santiago y Regina fueron los nombres favoritos durante 2022

El director del Registro Civil del Municipio de Querétaro, José Luis Romero Montes, informó que después de Santiago, los nombres más utilizados fueron Leonardo, Matías y Sebastián; y después de Regina, fueron Valentina, María José y Sofía.

Señaló que en Querétaro no se tiene una lista de nombres prohibidos, porque son respetuosos de la decisión de los padres de familia.

“Nosotros somos respetuosos de la decisión de los padres; lo que les pedimos es que los nombres no causen mofa o que no sea alguna grosería, no hemos tenido el caso… y cuando son nombres que a lo mejor no conocemos, les pedimos lo que significa”, dijo.

TADEO, EL PRIMER NIÑO REGISTRADO

El lunes 2 de enero se registraron en el municipio de Querétaro 45 bebés, siendo los primeros registros de nacimiento del año 2023, informó el director del Registro Civil del Municipio de Querétaro, José Luis Romero Montes.

Señaló que la Oficialía del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la que más registros de nacimiento tuvo el primer día laboral del año, con un total de 8.

Romero Montes informó, además, que el primer niño que se registró en la capital en este 2023, fue en la delegación municipal de Santa Rosa Jáuregui y recibió el nombre de Tadeo.

Indicó que la capital cerró el año 2022 con 13 mil 760 registros de nacimientos, lo que significa una cifra menor a la registrada el año inmediato anterior, cuando se tuvieron 14 mil 417 registros de nacimiento.

Explicó que en 2021 hubo más registros de nacimiento en la capital porque algunos hospitales de municipios cercanos se enfocaron en atender temas de Covid-19, lo que ocasionó que las madres vinieran a dar a luz y registraran aquí a sus hijos.

“También los registros civiles de otros municipios no tenían la capacidad de atender al 100% a los ciudadanos, por lo cual nosotros en el año 2021 albergamos a todas esas personas que venían a Querétaro a registrar, y este año 2022 se normaliza con 13 mil 760”, explicó.

También informó, que en 2022 hubo 323 reconocimientos de paternidad, cifra superior en comparación con el año pasado anterior que fueron 304. Y de igual forma, hubo 20 registros de adopciones en 2022, mientras que en 2021 hubo 23. Con información de Diario de Querétaro.