“Soy el anuncio de un feminicidio”: la actriz Natalia Alcocer exhibe las agresiones de su ex pareja

La actriz mexicana Natalia Alcocer, compartió el 20 de septiembre mediante su cuenta de Instagram, videos y fotografías de las agresiones que ha sufrido por parte de su expareja y padre sus hijas, el ingeniero y empresario Juan José Chimal Velasco, además denunció a una jueza por dejarlo salir del país a pesar de estar vinculado por violencia.

En la publicación hay fotos de Natalia mostrando hematomas y heridas en su cuerpo, grabaciones de cámaras de seguridad donde aparece un hombre que la jala del cabello y la empuja, además de un audio donde presuntamente Juan José Chimal la insulta en repetidas ocasiones.

«Hoy alzo la voz porque temo por mi vida, he vivido un infierno durante cinco años, violencia física, psicológica, emocional y agresión sexual«. Expresó la actriz.

Sobre las autoridades mencionó: “la juez Luz de María González Reyes, infló a mi agresor, lo hizo sentir que él podía hacer cualquier cosa aún estando vinculado por violencia, dejarlo salir del país; ahorita se burla el señor en redes sociales».

También acusó a Chimal Velasco de violentar a sus hijas: “divirtiéndose a costillas del sufrimiento y salud mental de mis hijas”.

La actriz agregó: “me violentaba, con el hecho de que él era intocable, que el expresidente Enrique Peña Nieto lo tenía protegido”. Cabe recordar que Chimal Velasco fue cuñado del ex presidente Peña pues estuvo casado con la hermana del ex mandatario.

“No olvidemos que la violencia es como un cáncer, si lo detectamos a tiempo podemos eliminarlo, yo soy el anuncio de un feminicidio”, reiteró la actriz, luego pidió ayuda a los usuarios para que difundiera la grabación y señaló: “si algo me pasa a mí, a mis hijas o a mi familia, culpo a este hombre y su tráfico de influencias. No es mi voz, es la voz de todas las mujeres que viven cualquier tipo de violencia en este país; justicia para mis hijas».

El pasado 14 de septiembre, la actriz compartió por primera vez su caso y narró que el día 12 ante la jueza Luz de María González Reyes, se sintió “totalmente impotente, desprotegida por el sistema”, pues permitió que Chimal Velasco saliera del país para el feriado del 15 de septiembre.

“Yo lo único que alegaba es que cómo se podía permitir que él saliera a un viaje de trabajo, que pareció más de placer, mientras mis hijas seguían viviendo la violencia económica que hasta el día de hoy ejerce contra mí y contra ellas. Lo único que pido es paz”, afirmó Natalia Alcocer.

Además, apuntó: “quiero que este señor esté en la cárcel, quiero que deje a mis hijas tranquilas, que puedan tener una vida normal. Yo trabajo, no me duele gastar un peso en mis hijas, ni uno; pero la fiscalía y el sistema que se supone que nos tiene que cuidar, no lo hace. Parecer tengo que llegar muerta o desfigurada para que sea un asunto grave, para que al señor lo metan a la cárcel”.

El 15 de septiembre Alcocer pidió ayuda a Alessandra Rojo de la Vega, directora general de Desarrollo Social de la alcaldía Miguel Hidalgo, y aseguró temer por su integridad y la de sus hijas.