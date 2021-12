STPS VIOLENTÓ EL PROCESO DEL SINDICATO DE PEMEX

A pesar de que, en enero de 2019, fue electo en asamblea extraordinaria para ocupar la secretaría general del Comité Ejecutivo, de conformidad con los estatutos del órgano sindical y la Ley Federal en vigor, Rubén Choreño Morales no ha podido tomar posesión como el legítimo Secretario General del Sindicato de Petroleros de la República Mexicana.

Esto debido a que la Secretaría del Trabajo negó la solicitud de toma de nota de reconocimiento y públicamente anunció la celebración de nuevas elecciones, por lo cual se promovió el amparo 1133/2019-V, resultando resolución a favor de Rubén Choreño con fecha 25 de noviembre de 2019; ordenando el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, se expidiera la toma de nota correspondiente; la STyPS recurrió al amparo en revisión, confirmándose el mismo, desde luego a favor del líder sindical.

“No me han entregado la nota de reconocimiento, y por eso tramité un amparo que me fue concedido, para obligar a que la Secretaría del Trabajo me otorgue la nota”, afirma Rubén Choreño.

En este sentido el líder sindical externó su preocupación de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no esté informado del proceso irregular que la STyPS esté realizando y que afectan a la vida interna del Sindicato.

En tanto el abogado Jorge Peñúñuri, denunció que la convocatoria de la Secretaría del Trabajo está viciada de origen, no es válida porque no se respetaron los estatutos internos del sindicato, además de que la ley no puede ser retroactiva.

Puesto que Rubén Choreño fue electo en enero de 2019 y no se le puede aplicar una reforma de mayo del mismo año. “El argumento de la STPS para negar la toma de nota a Rubén Choreño, es que el Comité Ejecutivo Nacional se vuelva a elegir, conforme a la reforma de la Ley Federal del Trabajo de mayo de 2019, pero legalmente eso no es posible porque ya hay un comité electo”, declaró el abogado.

Agregó que la convocatoria y los resultados de las 36 elecciones seccionales tampoco son válidas, porque no fueron convocadas por el Secretario General en Funciones, como establecen los estatutos del Sindicato.

Finalmente Rubén Choreño Secretario General Legítimo afirmó que confía en el Gobierno Federal para que se resuelva este conflicto legal que afecta y empaña al desarrollo de la vida sindical de México y principalmente de los petroleros.