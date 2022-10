TALENTO MEXICANO DESTACA EN EL ESTRENO MUNDIAL DE LA ÓPERA EL ÚLTIMO SUEÑO DE FRIDA Y DIEGO, QUE ARRANCARÁ TEMPORADA EN SAN DIEGO, CA

El último sueño de Frida y Diego es una historia de ficción inspirada en las vidas de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera.

● Con esta pieza la directora y dramaturga Lorena Maza (México) y el director de orquesta Roberto Kalb (México) debutan con la compañía.

● La mezzosoprano tijuanense Guadalupe Paz dará vida a Frida Kahlo y el barítono mexicano Alfredo Daza a Diego Rivera. Además, la soprano mexicana María Katzarava ejecutará el papel de la Catrina.

● En el equipo creativo destaca la presencia de Jorge Ballina (Diseño de escenografía), de Eloise Kazan (Diseño de vestuario) y de Víctor Zapatero (Diseño de iluminación).

● Esta es la primera ópera escrita por la compositora ganadora del Grammy Gabriela Lena Frank con un libreto de Nilo Cruz ganador del Premio Pulitzer.

San Diego, CA. San Diego Opera se enorgullece en presentar el estreno mundial de El último sueño de Frida y Diego (The Last Dream of Frida and Diego) de Gabriela Lena Frank el sábado 29 de octubre de 2022 en el San Diego Civic Theatre con cuatro presentaciones que se llevarán a cabo del primero al cuatro de noviembre, y en matiné el seis de noviembre de 2022. El último sueño de Frida y Diego es una historia de ficción inspirada en las vidas de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera.

Han pasado tres años desde la muerte de Frida y Diego lleva el duelo de su esposa. En el Día de Muertos reza para que ella regrese y la Catrina, guardiana del inframundo, concede el deseo permitiendo que Frida y Diego revivan su apasionado romance una vez más.

El ultimó sueño de Frida y Diego es la primera ópera de la compositora ganadora del Grammy Gabriela Lena Frank con un libreto escrito por Nilo Cruz ganador del premio Pulitzer. El ultimó sueño de Frida y Diego es una co-comisión con San Francisco Opera, Ft. Worth Opera, DePauw University School of Music, con apoyo adicional de la University of Texas en Austin College of Fine Arts.

Las presentaciones serán estelarizadas por la mezzosoprano tijuanense Guadalupe Paz como Frida, quien interpretó a Mercedes en la producción local en 2019 de Carmen. La acompañan el barítono mexicano Alfredo Daza en el papel de Diego, la soprano mexicana María Katzarava como la Catrina y el contratenor Key’mon Murrah en el papel de Leonardo, todos en debut con la compañía. La directora es Lorena Maza y el director de orquesta Roberto Kalb, ambos mexicanos también debutando con la compañía.

Frida Kahlo y Diego Rivera han inspirado a generaciones de artistas y esta ópera nueva explora la relación entre dos grandes artistas mexicanos. Durante la celebración de Día de Muertos, rodeados de velas y el aroma de la flor de cempasúchil, el gran muralista Diego Rivera añora ver una vez más a su fallecida esposa Frida Kahlo. La Catrina, guardiana de las almas, se acerca a Frida en el más allá y le explica que Diego necesita desesperadamente a su amada esposa ya que el fin de su vida se aproxima. Serán solo 24 horas en las que Frida y Diego podrán revivir aquel tumultuoso amor a través de sus pinturas y estrechar esa pasión que compartían.

La compositora Gabriela Lena Frank comparte: “Frida Kahlo ha sido mi heroína desde que yo era niña. Antes de saber leer, la encontré en las páginas de un libro de arte en la biblioteca en casa de mi mamá. Era la única mujer en una colección de varios volúmenes dedicada a ‘grandes artistas.’ Mi mamá apuntó cómo Frida era pequeña, morena y creativa como nosotras; además, con uniceja prominente, discapacitada y la hija tanto de Europa como Latinoamérica igual que yo. Las imágenes de sus pinturas bailaron en mis sueños durante años. Ahora, en mi primera ópera con el libretista Nilo Cruz, ha sido un privilegio el perderme en esta historia fantástica que indaga la aventura tumultuosa de amor de Frida e inclusive, de la vida misma con el pintor mexicano Diego Rivera ante el vibrante fondo del Día de Muertos. Estoy agradecida”.

Esta nueva ópera se está construyendo en el estudio de San Diego Opera y el departamento de vestuario de San Diego Opera. En el área creativa también destaca la presencia de talento mexicano. El diseñador de escenografía es Jorge Ballina, Eloise Kazan está a cargo del diseño de vestuario y el diseño de iluminación es de Víctor Zapatero. Ésta es una coproducción entre San Diego Opera y San Francisco Opera. El último sueño de Frida y Diego es el cuarto estreno presentado por San Diego Opera después de Medea en 1972, La Loca en 1979 y The Conquistador en 1997. El último sueño de Frida y Diego se presentará en español con traducciones en inglés arriba del escenario. Los boletos ya están a la venta en https://www.sdopera.org/shows/frida/

Las funciones son posibles en parte gracias a The Conrad Prebys Foundation patrocinador de la temporada de otoño de San Diego Opera. Esta ópera es una co-comisión con San Francisco Opera, Fort Worth Opera, DePauw University School of Music, y con apoyo de University of Texas en Austin College of Fine Arts.

De manera paralela al estreno de esta pieza hay una serie de eventos especiales en torno a Frida Kahlo y Diego Rivera

Frida and Diego en la comunidad (Eventos especiales)

San Diego Opera se complace en ofrecer varios eventos alrededor de las funciones. La mayoría serán en UCSD@ Park & Market (1100 Market St, San Diego, CA 9210).

● Las 3 Fridas y Mariachi Garibaldi de Southwestern College con el Maestro Jeff Nevin Miércoles 19 de octubre de 2022– 7:00 pm. Performing Arts Center PAC, Southwestern College at 900 Otay Lakes Rd., Chula Vista 91910

Dónde: Southwestern College Performing Arts Center Boletos: Público general $10 dólares, y estudiantes $5 dólares.

Emprende el viaje hacia el mundo musical de Frida Kahlo con una selección de sus canciones favoritas incluyendo temas populares como “La Llorona,” “La bruja”, y selecciones de ópera.

● ¿Quiénes fueron Diego Rivera Y Frida Kahlo? (Who Were Diego Rivera and Frida Kahlo?) Jueves 20 de octubre 2022 – 7:00 pm

Dónde: Park & Market en East Village | Evento gratuito. Se requiere reservación

Juan Coronel Rivera, nieto de Diego Rivera y Roxana Velásquez Directora Ejecutiva del San Diego Museum of Art, conversarán acerca de la tumultuosa relación entre dos artistas icónicos. Sus pasiones y resentimientos, adoración y dolor que fueron los recursos de inspiración para el estreno mundial de El último sueño de Frida y Diego (The Last Dream of Frida and Diego). Rivera y Velázquez hilarán temas e imágenes de la nueva ópera con el mural de Diego Rivera Un domingo en la Alameda.

● Proyección de cine en el Digital Gym Cinema

Disfruta de la película biográfica de 2002 de Julie Taymor estelarizada por Salma Hayek. Para más información y compra de boletos favor de visitar: www.digitalgym.org/movies/frida

Función: 16 de octubre de 2022 a las 3:00 pm

San Diego Opera Temporada 2022-2023

El ultimó sueño de Frida y Diego Gabriela Lena Frank Noches del 29 de octubre, 1, 4 y matinée del 6 de

noviembre de 2022

Isabel Leonard and Pablo Sáinz-Villegas 1 de diciembre de 2022

Suor Angelica/Gianni SchicchiGiacomo Puccini Noches del 11, 14, 17, y matinée de 19 de febrero

de 2023

Tosca Giacomo Puccini Noches del 25, 28, 31de marzo, y matinée del 2 de abril

de 2023

Ghosts Nicolas Reveles Noches del 14, 15, y matinée del 16 de abril de

2023

The Falling and the Rising Zack Redler Noches del 12, 13, y matinee del 14 de mayo de

2023

