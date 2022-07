«Te amé»: Esta es la emotiva canción que Ingrid Coronado le compuso a Fernando del Solar | VIDEO

Desde el sensible fallecimiento de Fernando del Solar, Ingrid Coronado fue acribillada en redes sociales, donde los usuarios de redes sociales olvidaron que, de acuerdo con lo expuesto por la propia conductora, fue el argentino quien decidió dar por concluida su relación al poco tiempo de ser diagnosticado con cáncer.

No obstante, muchas personas aún recuerdan con nostalgia el momento en el que Ingrid Coronado le dedicó una tierna canción a quien fuera el amor de su vida.

Este evento tuvo lugar al poco tiempo de su separación con Fer del Solar, a quien siempre le deseó lo mejor, esperando que se recuperara y que pudiera seguirse desempeñando como el gran papá que era.

«Él sabe el amor que le tuve siempre, en cada momento, en cada instante y yo con eso me quedo, con lo más lindo que ha sido (…) Esta canción es una composición mía desde el fondo de mi corazón en donde puedo agradecer el haber estado con una persona tan maravillosa como él», aseguró Ingrid Coronado, tras presentar su melodía en aquel momento.

Esto dice la canción que le dedicó Ingrid Coronado a Fernando del Solar tras su separación | VIDEO

La canción que Ingrid Coronado le dedicó a Fernando del Solar no es muy conocida, ya que, como todo una compositora, Ingrid Coronado decidió escribirle una melodía al padre de sus dos hijos más pequeños.

La inédita pista se dio a conocer en ‘Venga la Alegría’, donde Ingrid Coronado al borde del llanto le cantó con el corazón en la mano a Fer del Solar, quien murió el pasado 30 de junio a causa de una neumonía.

La letra del emotivo tema habla de todo lo que representó Fer del Solar en la vida de Ingrid Coronado, quien dejó en claro que fue el argentino quien decidió concluir su relación con ella.

«Si he callado tanto tiempo es porque lo sé y entiendo, el dolor no se cura con dolor. Si voy a romper el silencio es para sanar lo que siento… Me lo pide el corazón. Yo no puse distancia entre los dos, Esa fue tú decisión. Te amé», dice la tierna canción que le compuso Ingrid Coronado a Fernando del Solar.

Cuando aquella canción fue dada a conocer, Ingrid Coronado aún no hacía declaraciones en torno a su separación con Fernando del Solar, por lo cual, la ex ‘Garibaldi’ decidió romper el silencio a través de su melodía.

Y a pesar de que la guapa conductora admitió que Fernando del Solar era el hombre que más había amado en la vida, aseguró que no creía que pudieran retomar su relación de pareja, ya que ambos habían tomado caminos diferentes.

