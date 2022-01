Téllez se defiende tras ser llamada “Lady Chatarra”: ‘Morena prometió ambulancias y no cumplió’

Por medio de redes sociales, la legisladora señaló que durante la campaña de 2018 Morena prometió 10 ambulancias para el estado, pero a tres años de gobierno sólo han entregado cinco.

Además dijo que es obligación del gobierno proporcionar esta clase de vehículos para que las personas con alguna complicación de salud puedan ser atendidas de manera oportuna y eficiente.

“Morena me aseguró que me darían 10 ambulancias para Sonora. No cumplieron. Tres años después de llegar al poder solo llevaron 5 ambulancias.

“Y que conste que tienen el presupuesto y la obligación. Lo que sí compraron rápido fueron autos para el partido”, tuiteó la senadora.

Lilly Téllez reconoció que la ambulancia era de segundo uso, pero había sido remodelada y equipada con todo lo necesario para brindar un servicio de calidad.

Sin embargo, personas afines a la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bautizaron a la panista como “Lady Chatarra”.

Los defensores de la también periodista indicaron que al menos Téllez cumplió con su promesa de entregar la ambulancia, contrario a los gobiernos morenistas.

La propia senadora indicó que la ambulancia salvará vidas, a diferencia del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que es nuevo y no sirve.reporteindigo