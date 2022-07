«Tengo portación de armas» dice Pepe Aguilar y manda este mensaje a los pretendientes de Ángela Aguilar

En la actualidad una de las mujeres con mayor éxito en el gremio de la música regional mexicana es la joven Ángela Aguilar, quien con tan sólo 18 años ha logrado cosechar grandes frutos en su carrera profesional dentro del gremio de la música.

La menor de la Dinastía Aguilar se ha consolidado como una artista que triunfa actualmente debido al destacado talento que tiene y por venir de una familia muy querida dentro del gremio del espectáculo en México.

Es precisamente derivado de su fama que se sabe que constantemente la joven intérprete de “En realidad” se encuentra en el centro de los reflectores, por lo que recientemente la famosa estuvo envuelta en un escándalo.

Fue en abril que Ángela Aguilar se posicionó en medio de la polémica, esto después de que se revelaran fotos de su supuesto novio, Gussy Lau, quien aparece besándola en las imágenes, mismas que desataron revuelo debido a que él es 15 años mayor que Ángela.

Pepe Aguilar manda mensaje a los pretendientes de su hija

Cuando se filtraron las fotos de Ángela besándose con el compositor Gussy Lau, Pepe Aguilar prefirió no dar declaraciones respecto a lo acontecido, sin embargo, ahora el intérprete de “Por mujeres como tú” ha roto el silencio en una reciente entrevista en el programa El gordo y la flaca.

En dicha conversación el famoso hijo de Antonio Aguilar confesó que lo tienen sin cuidado los galanes de Ángela y que respeta lo que su hija quiera hacer con su vida amorosa, pero destacó que en caso de que alguien la lastime él está dispuesto a hacer todo por protegerla.

“Por mí lo que ella quiera, yo soy nada más su papá, no su dueño y yo la apoyo, si quiere tener novio pues adelante, si no quiere tener novio, adelante (…) No soy celoso, pero sí, no me gusta que nadie se quiera pasar de lanza y de ser así entonces sí se las ven conmigo, mido 1.96, tengo portación de armas y sé jiu-jitsu” puntualizó el famoso cantante regional mexicano.

El Heraldo