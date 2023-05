Tere Jiménez Atiende a Quien la Busca

Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

*Aguascalientes, “Gobernadora Cerca de Ti”

Argonmexico / Llegando y echando lumbre… Tere Jiménez, siete meses de gobernar el estado de Aguascalientes presume ser panista de tiempo completo. Es sábado 13 de mayo de 2023 y, a menos de siete meses y medio de haber asumido el mando estatal, prepara y cumple una agenda de trabajo intensa. Inicia el día al acudir a las 8 de la mañana a una entrevista de radio con Rocío Gutiérrez.

En las afueras de la estación de Radio Grupo en la capital del estado, recibe a una larga fila de amas de casa, jóvenes y hombres quienes le plantean todo tipo de problemas y necesidades: desde el familiar enfermo o preso, o sin empleo; hasta la falta de dinero o el contacto con el marido o el hijo que viven en la Unión Americana “y no sabemos de él”, o “no tiene quién le ayude allá”.

En cuanto concluye esa “atención ciudadana no programada”, se traslada a encabezar un desayuno para celebrar todavía el Día de la Madre”. De ahí, viaja cerca de una hora hasta Cosío, municipio al norte del estado que colinda con Zacatecas, para desahogar una apretada agenda de trabajo.

Siempre alegre, con una sonrisa a flor de piel, desciende de la camioneta y de inmediato es abordada por la gente. A sus casi 39 años de edad (los cumple el 25 de mayo), parecería que María Teresa Jiménez Esquivel todavía anda en campaña.

En su visita a Cosío, encabezó el programa “Gobernadora cerca de ti”, con el cual lleva los programas, servicios y apoyos de la administración estatal a todos los rincones del estado; además, entregó obra pública que beneficia a todos los habitantes (más de 17 mil) de este municipio, el más antiguo de Aguascalientes.

Durante su intervención, afirma que “Gobernadora cerca de ti” le permite escuchar de primera mano cada una de las necesidades de quienes viven en los municipios del interior para poder atenderlas de forma inmediata y mejorar así su calidad de vida.

Ante cientos de cosienses, como del alcalde Eusebio Enrique Delgado Esparza, Tere anuncia la puesta en marcha de nueva cuenta de programas sociales como el Seguro Popular (Aguascalientes) y el Oportunidades.

“voy a estar muy al pendiente porque todos estos programas son para ustedes, para que salgan adelante y tengan una mejor calidad de vida”; al reconocer lo complicado que es el que para trámites y servicios, tengan que trasladarse hasta la capital del estado.

La secretaria de Desarrollo Social del estado, Patricia Castillo, resalta la colaboración que existe con todas las áreas de gobierno para acercar los servicios a las familias; e invita a las y los ciudadanos a aprovechar los diferentes programas que impulsa el Gobierno del Estado en su beneficio.

Participan 24 dependencias estatales con asesoría jurídica, asistencia social, servicio de optometría, consulta médica, servicio dental, mastografías, becas para estudiantes, control vehicular, créditos a micro negocios, entre otros.

La mandataria aguascalentense entregó material deportivo al equipo ganador del torneo relámpago, realizado en la escuela “Esteban Castorena”; sillas de ruedas a niñas, niños y adultos mayores con capacidades diferentes.

E hizo entrega de los trabajos de rehabilitación de obra pública y renovación de luminarias en la Plaza Principal Juárez; como otras acciones de carácter social como la rehabilitación de la red de agua potable, alcantarillado, pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Aguascalientes de la cabecera municipal; y la instalación de alumbrado público.

Acompañada por los diputados: Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Fernando Marmolejo Montoya y Arturo Piña Alvarado; al igual que de funcionarios estatales, al filo de las 16 horas concluyó su gira de trabajo la politóloga y política aguascalentense.

Tere Jiménez estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Una vez graduada, cursó dos maestrías: una en Gestión Pública y otra en Políticas Públicas. Esta última en la Universidad la Concordia. Además, concluyó el doctorado en Derecho Constitucional, Penal y Amparo en la Universidad Autónoma de Durango.

Precisamente esos estudios le han permitido un desarrollo académico y de especialización en Planeación Municipal, Políticas Públicas, Derecho Electoral y Equidad de Género. Ha ocupado distintos cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal; siempre relacionados al fortalecimiento municipal y el federalismo, básicos de la organización social y política en México.

Fue diputada federal por el distrito II de Aguascalientes a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, donde se enfocó en temas de alta sensibilidad como la seguridad y la atención a grupos vulnerables.

En 2017 triunfó en las urnas para convertirse en la Presidenta Municipal de Aguascalientes más joven, y luego fue también la primera en ganar la reelección; al término de su encomienda como alcaldesa, volvió a ganar los comicios por una diputación federal (LXV Legislatura), siempre en la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

“Cuando tenemos rumbo, sabemos para dónde vamos y qué queremos, tenemos la motivación para seguir luchando por nuestros sueños. Yo planeé mi vida y mis objetivos, los cuales he ido cumpliendo poco a poco”. Y sí, Tere Jiménez consiguió que votaran por ella más de 50 de cada centenar de ciudadanos que acudieron a sufragar a las urnas.

Se sabe bien que para ella, “aunque nací en una cuna humilde”, el haberse iniciado en la política desde los 18 años le ha demostrado que “los sueños sí se pueden lograr”. Incluso ahora dice que llegó a pensar que nunca se casaría, pero el 16 de julio de 2022, se casó en Guanajuato con Luis Alberto Villarreal, exalcalde de San Miguel de Allende, también panista.

“Siempre dije que las cosas personales llegarían cuando materialice mi proyecto y llegue a mis objetivos porque siempre me planteé la idea de primero cumplir metas laborales, pero Dios me dijo ‘Espérate, no te distraigas y luego ya piensas en otros temas’”.

Así, se despide de los reporteros que estuvimos con ella todo el día, y no sólo agradece, sino incluso aprovecha para invitarnos a que celebremos en Aguascalientes un Congreso de la Conferencia Nacional de Empresarios de Medios (Coneme), al aducir: porque nadie puede poner cotos a la libertad de expresión, “Sin un Periodismo Libre, no puede haber democracia”.

argondirector@gmail.com y argonmexico@gmail.com