Thalía presume su colección de Barbie; tiene más de 500 muñecas | VIDEO

Barbie es uno de los personajes que más sensación ha causado en las últimas semanas y no sólo por la emoción de una nueva película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, sino también por los looks inspirados en este juguete. Por supuesto, el amor por el juguete no es nada nuevo e incluso muchas famosas han confesado ser verdaderas fanáticas, como es el caso de Thalía, quien recientemente presumió una exclusiva colección con más de 500 muñecas.

Por supuesto, al tratarse de una celebridad, Thalía no sólo cuenta con las muñecas más importantes, sino que cuenta con piezas únicas como es el caso de varias Barbie inspiradas en ella y que recuerdan cada uno de los pasos más importantes e icónicos looks de la cantante mexicana. Y este fin de semana, la intérprete de «No me acuerdo» presumió un poco de su colección con más de 500 piezas.

A través de TikTok, la también actriz presumió su nueva figura, una muñeca con vitiligo y un vestido de lunares, sobre la que detalló que se trata de una pieza diferente, «creo que puedo decir que es mi Barbie favorita, me encanta en cuerpo; bravo por hacer una ¡tan hermosa y más realista». Explicó antes de llevarla a un estante lleno de muñecas.

«Ustedes no deben de saber esto, pero tengo más de 500 Barbies en una colección que inicié hace muchos años», dijo la cantante en un video que acumula más de medio millón de reproducciones.