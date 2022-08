The Last of Us: ¿De qué trata el videojuego en el que se basa la nueva serie de HBO Max? | Video

La plataforma de películas, series y documentales por streaming, HBO Max, ha revelado el primer tráiler oficial de una nueva producción original que estará basada en el elogiado juego de Naughty Dog, y que se ha dicho que llegará a la televisión en algún momento de 2023.

Si bien, es verdad que HBO Max suele meter mucho empeño en la creación de contenidos originales, en ocasiones retoman obras literarias para generar una nueva producción, en esta ocasión han optado por «darle vida» a un título de PlayStation para convertirlo en un live action.

De acuerdo con los informes de la misma compañía, la historia de la serie sigue a detalle la narrativa del videojuego original, algo que sabemos que Naughty Dog ha hecho muy bien en este juego, por tal razón HBO Max promete mantenerse fiel al «pie de la letra» para hacer una gran adaptación.

¿De qué trata The Last of Us?

The Last of Us cuenta la historia del contrabandista Joel y Ellie, una niña de 13 años. Ambos son de los pocos supervivientes de una pandemia que azotó Estados Unidos, provocando que aquellos contaminados con el hongo «Cordyceps» mutaran en criaturas agresivas y caníbales.

La primera entrega de este juego llegó a mediados de 2013. Posteriormente, en 2020 se estrenó una segunda entrega, la cual se sitúa cinco años después del primer brote. Los sobrevivientes se han ido acostumbrando a los peligros que conlleva salir del resguardo de sus fuertes, obligados por la necesidad de buscar alimentos, combustible y medicamentos, entre otros, dispersos en los territorios abiertos donde la muerte acecha en cada rincón.

HBO Max revela trailer de The Last of Us

Anteriormente, ya se habían mostrado algunas fotografías oficiales y por supuesto multitud de filtraciones durante el rodaje, ahora, HBO Max ha revelado el primer adelanto oficial de esta nueva serie, confirmando que sigue en pie su rodaje.

A lo largo de 20 segundos se puede ver a Pedro Pascal en el papel de Joel y a Bella Ramsey en el papel de Ellie. Aunque no aparecen, también participan en la serie Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Ashley Johnson y Nick Offerman, entre otros.