“Todo el mundo me odia”: Laura Bozzo exige ser sacada de “La Casa de los Famosos 2”; culpa a Niurka

La presión y estrés provocados por el encierro en «La Casa de los Famosos» ya cobró su primera víctima, y es que Laura Bozzo exigió ser sacada del reality show luego de que se diera a conocer que estaba en la lista de las celebridades nominadas por sus compañeros para abandonar la casa.

Nacho Casano, Toni Costa, Juan Vidal, Osvaldo Ríos, Mayeli Alonso y Laura Bozzo fueron las celebridades nominadas, algo que logró molestar a la presentadora peruana pues aseguró que su estancia en la casa no sería larga debido a que está rodeada de «enemigos» capaces de sacarla a la primera oportunidad.

“Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada qué hacer acá con tanto enemigo, yo tengo mi programa en televisión. ¡Chao, me voy ya!”, dijo Laura Bozzo mientras era convencida por sus compañeras de que se trataba de un juego y que no era la única nominada.

“A mí me vale. La doble cara es la que más odio. Hoy me largo, pero hoy, no me conocen”, insistió Laura Bozzo asegurando que sería ella la primera en salir del reality show por decisión propia, pese a que también señaló que respetará la decisión del público.

Niurka responde

Al pasar al confesionario Laura Bozzo insistió en su salida insistiendo en que ninguno de los otros famosos la quería en el reality; además, aseguró que no tenía la necesidad de estar en el programa pues no es de eso de lo que ella “vive”.

“Vine acá con la mejor intención para mostrar quién era yo, pero acá hay muchos enemigos entonces, sinceramente, que sea lo que Dios quiera. Esto no es únicamente de lo que yo vivo, si la gente de aquí me quiere fuera pues listo, me voy. Me fastidia estar entre enemigos acá, no tengo nada que hacer acá… y que me dejen mis cigarros”, dijo la conductora.

Al salir arremetió una vez más contra Niurka quien no dudó en defenderse con el estilo que tanto la caracteriza y calificó a Laura Bozzo de «arrogante», además aseguró que le «falta humildad» pues no «sintió pena» por sus otros compañeros que también habían sido nominados.

“¡No te sientas tan importante! Todos somos vulnerables y corremos el mismo riesgo. Se cree que son las estrellas entre todos”, dijo la también llamada “mujer escándalo” que recalcó en que todo el tiempo la había tratado bien desde su llegada a la casa. El Heraldo