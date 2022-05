Trabajo y esfuerzo: el secreto de Cruz Azul para vencer a Necaxa, asegura Juan Reynoso

Juan Reynoso, estratega de Cruz Azul, afirmó que en la ronda de cuartos de final serán un duro rival y que la serie de penaltis sus jugadores “tuvieron categoría para tirar sus intentos y acertar”.

El entrenador destacó al Necaxa y a su propio portero, Sebastián Jurado, ya que “cree que se merecía una noche así”, y también agradeció a la afición, por el apoyo mostrado.

Sin embargo, pide no echar las campanas al vuelo, con la ilusión que representa ganar el décimo título de liga, aunque dejó en claro “que seguirán trabajando para ello”.

Reynoso no se animó a decir si Charly Rodríguez y Pablo Aguilar estarán listos para la siguiente instancia, “tienen ganas pero yo creo que será hasta semifinales”

Por otro lado, Jaime Lozano, técnico de Necaxa, dijo sentirse muy orgulloso de su plantel y afirmó que cuando llegó al club, nadie esperaba que llegaran a esta instancia.

“Las cosas no pintaban para esto, estábamos en situación complicada de pagar multas. Tuvimos muy buenos momentos. Empujamos, empatamos. Para los penaltis, necesitamos practicar, no es volado. Sebastián Jurado fue la figura me da gusto por el. Estoy contento, pero no satisfecho”, indicó.

Dejó en claro cuál son sus próximas metas con el club: “Quiero hacer un Necaxa protagonista. Con trabajo. En este torneo todos se adaptaron rápido a lo que buscamos, pero queremos más.Para eso me trajeron, y me gusta el reto”, enfatizó.

“Me da gusto por varios jugadores de Cruz Azul, hoy les tocó ganar a ellos. Nosotros regresaremos más fuertes”, finalizó Jaime Lozano. El Heraldo