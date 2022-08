Hoy 31 de agosto.

En el año de 1923, repican las campanas de la ciudad de México, para celebrar la recién anunciada reanudación de las relaciones diplomáticas y el reconocimiento condicionado al gobierno de Álvaro Obregón con los Estados Unidos de Norteamérica. A raíz de haber aprobado México y el país del norte los tratados de Bucareli que se llegaron a firmar el 10 de septiembre del mismo año de 1923. Aaah que mi México, este tratado consistía en que la administración Obregonista se comprometía a no aplicar el Artículo 27 Constitucional a los norteamericanos, de modo de que los mineros, petroleros y hacendados de esa nacionalidad, quedarían con sus derechos sin ser molestados, en tanto que ese artículo si se aplicaría a los mexicanos y a los demás extranjeros con intereses en México. La esencia del Artículo 27 Constitucional dice así: Establece como principio capital que la propiedad de tierras y aguas, comprendidas dentro de territorio nacional corresponden originariamente a la nación la cual tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada, también establece el dominio de la nación sobre minerales o sustancias que constituyan el subsuelo, ya sea yacimientos minerales, orgánicos, petroleros y de hidrocarburos…. Sea pues, tuvieron que pasar 22 años para que llegara Lázaro Cárdenas y se aplicara el articulo 27 promulgado desde 1917 y nacionalizara el petróleo o rompía con el Tratado de Bucareli firmado en el gobierno de Obregón. Claro que en esa época hubo una viva oposición a tales tratados, pero el gobierno la reprimió con violencia. El senador Francisco Field Jurado, que había opinado contra los tratado de Bucareli, fue asaltado frente a su casa y asesinado a mansalva por agentes del gobierno, así como también fueron plagiados los senadores; Francisco Trejo, Enrique Del Castillo e Ildefonso Vázquez. Con estas acciones Obregón obtuvo la victoria, el senado ya no discutió tales Tratados. Según Vasconcelos; En su obra, Breve Historia de México escribe; Obregón al divorciarse del pueblo mexicano, por capricho de imponer a Calles, la preocupación, la necesidad del reconocimiento Yanqui se le hizo inaplazable, al hacerse impopular no podía sostenerse sin el apoyo Yanqui. La necesidad de Obregón es que se tenían que abrirse la Frontera Americana en materia de parque y armas, para la lucha que sabía tendría que sostener para la imposición de Calles… En las postrimerías de la administración Obregonista y presumiéndose que Calles, fuese impuesto como presidente de México, surgió un movimiento rebelde que acaudillo don Adolfo de la Huerta, quien conto con el apoyo de numerosos elementos del ejército descontentos con la situación política. La revuelta fue aplastada por las tropas leales a Obregón; que contaron con la aportación de armas Yanquis y concluyo con la inevitable ejecución de muchos participantes en ella.

Crédito a “Conoce México a través de su Historia “