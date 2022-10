Travis rebobina el tiempo en Velódromo de la CDMX

“Dear diary” fue bien recibida por los asistentes que sumaron siete mil, para continuar con “Side”.

La banda interactuó en todo momento con sus seguidores, siguieron éxitos como “Flowers in the window” y “The cage”, además de “Safe” y “Follow the light”.

México tiene una relación muy especial con Fran Healy (Voz y Guitarra), Andy Dunlop (Guitarra), Dougie Payne (Bajo) y Neil Primrose (Batería) y no podían dejar pasar de festejar con sus seguidores esta presentación especial de Aniversario.

Pasadas las 21:00 horas se tomaron un pequeño descanso para cambiarse de ropa y regresar para deleitar a sus seguidores con temas como “A ghost” y “My eyes”.

Uno de los temas más coreados de la noche fue “Closer”, para continuar con “Selfish Jean” y “Rain”. El Heraldo