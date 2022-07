Triunfa judoca queretano en el Abierto Panamericano 2022

El judoca queretano, Gilberto Cardoso subió a lo más alto del podio en la división de los -73 kilogramos durante su participación en el Abierto Panamericano 2022, celebrado en Guayaquil, Ecuador, luego de vencer al colombiano Arkangel Barboza.

“Estoy feliz por haber ganado el oro, es algo para lo que me preparé y trabajé estos últimos meses, no fue fácil, aunque también no fue de muy alto nivel; sin embargo, satisfecho con el resultado”, expresó Gilberto Cardoso.

En un comunicado, el artista marcial busca su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que, desde hace dos meses está concentrado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos (CNAR) de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) junto a la selección mexicana de judo.

“Mi meta es clasificar a Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como en los Juegos Panamericanos, además de que quiero ganar una medalla y buscar mi clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Tengo planes de irme a Europa a prepararme durante dos meses, competir en eventos puntuables para olímpicos y regresar a copas panamericanas que también suman puntos para el ranking”, señaló el judoca.

Con información de Quadratin.