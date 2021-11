“TU ACTITUD ANTE LA VIDA”

RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

Por Alejandro Ruíz Robles

“UN GANADOR ES ALGUIEN QUE RECONOCE LOS TALENTOS QUE DIOS LE HA DADO, TRABAJA ESOS TALENTOS PARA DESARROLLAR HABILIDADES Y USA ESAS HABILIDADES PARA ALCANZAR SUS METAS.” (LARRY BIRD)

Expresiones sencillas de personas que han destacado por su actitud resultan válidas para aprender y aplicar.

Si hay algo que en esta vida nos da esperanza para sobrellevar circunstancias adversas o bien, para creer, crear y crecer en una ruta virtuosa es la fe en una entidad superior que nos premiará al concluir nuestros días en la tierra.

Esa actitud de actuar conforme a la virtud hace que nos conduzcamos en forma positiva, alejados de los vicios, vacíos o defectos y encaminados a la meta que hayamos establecido; en el entendido que en la medida que nos enfoquemos a cumplir a cabalidad los pasos virtuosos, estaremos más cercanos a realizar los resultados planeados.

“LA ACTITUD ES LA DIFERENCIA ENTRE GANADORES Y PERDEDORES.” (ANÓNIMO)

Ante ello, alcanzar las metas, ya sean parciales o totales, será nuestra forma de triunfar. Si bien, el resultado alcanzado siempre resultará plausible; habrá que tomar en cuenta que siempre habrá circunstancias que lo facilitarán o dificultarán.

No obstante, el esfuerzo comprometido y la actitud de hacerlo es lo que, sin duda, más nos ayudará en nuestro crecimiento personal y profesional.

En este sentido, es básico en la vida tener creencias y actuar conforme a ellas, pero nunca hay que olvidarnos de que nuestra actitud es el complemento idóneo para alcanzar la vida que elegimos.

“LOS GANADORES SE ENFOCAN EN GANAR. LOS PERDEDORES SE ENFOCAN EN LOS GANADORES.” (ANÓNIMO)

Ejemplos de personas que han destacado por alcanzar sus metas hay cientos; por el contrario, hablar de personas que se han quedado en el camino o han andado por la vida sin metas claras hay millones.

Si algo nos ha enseñado la sociedad es la simplicidad de vivir sin objetivos o sin compromisos personales o profesionales. Es decir, para no lograr nada sólo se requiere cuando mucho, hacer el mínimo esfuerzo.

La mediocridad es tan temeraria que no implica mayores retos, únicamente basta con existir y así mantenerse. Las excusas para el no actuar comprometido siempre llegan solas sin requerir siquiera esforzarse por inspirarse para ello.

“GANAR SIGNIFICA QUE ESTÁS DISPUESTO A IR MÁS LEJOS, TRABAJAR MÁS DURO Y DAR MÁS QUE CUALQUIER OTRA PERSONA.” (VINCE LOMBARDI)

Por increíble que parezca, hay gente que en su vida se ha hecho estas preguntas … ¿Quién soy?, ¿A dónde voy?, ¿Por qué debo esforzarme?; y algunas de las que lo han hecho, nunca le han dado la seriedad a responder y comprometerse con ello.

Por el contrario, los que lo han hecho y así han actuado con convicción, han caído y se han levantado en tantas ocasiones que han perdido la cuenta … pero nunca el objetivo; de tal manera que, siempre sabrán que a cada paso hay un esfuerzo mayor pero no existe mérito alguno en desistirse.

Los tropiezos constantes para quienes caminan por llegar a la meta únicamente revisten una sazón especial para la victoria a degustar.

“LOS OBSTÁCULOS SON DESAFÍOS PARA LOS GANADORES Y EXCUSAS PARA LOS PERDEDORES.” (M.E. KERR)

Planear y ejecutar siempre serán las encomiendas de los interesados en cumplir con sus sueños, pero los obstáculos serán las pesadillas para afrontar. De la formación, preparación y ejecución dependerá la alteración del camino trazado.

Las opciones de las personas siempre redundarán en dos acciones: desistir o resistir. La primera implica un esfuerzo menor y una frustración mayor; la segunda, será inversamente proporcional.

El esfuerzo comprometido con la elección acorde a nuestra meta será siempre la envidia del desertor y el reconocimiento de quienes nos miran.

“HE FRACASADO UNA Y OTRA VEZ EN MI VIDA Y ESO ES POR LO QUE TENGO ÉXITO.” (MICHAEL JORDAN)

Tropezar no es perder. Caer no es sinónimo de fracaso. Mantenerse en el suelo y no retomar el vuelo puede llegar a convertirse en un hábito y desafortunadamente, ser una constante en la vida.

Lo peor que puede pasar con una persona que se rinde es que su actitud haya sido la responsable de ello; nos podemos permitir tropezar ante las circunstancias, pero no hacerlo por un autosabotaje. Eso sin duda, implicará una mayor frustración y con ello, la pérdida de nuestros ideales.

La fortaleza de nuestras convicciones implica un estímulo para superar cualquier obstáculo. No lograr una meta en el tiempo acordado o modo pensado sólo será un fracaso si no lo volvemos a intentar.

“GANAR NO ES IR POR DELANTE DE LOS DEMÁS. ES IR POR DELANTE DE TI MISMO.” (ROGER STAUBACH)

La mejor referencia para lograr tus metas son tus propias metas; olvídate de las comparaciones con personas que coincidan en tus fines. No todos tenemos las mismas bases, condiciones o circunstancias.

Puede haber identidad en los objetivos, pero no por ello, lograrlo implicará lo mismo para todos. Sé consiente de tus fortalezas y oportunidades; no te rindas por tus debilidades o ante las amenazas, por el contrario, tómalas como un reto para prepararte mejor.

La vida sólo te superará si tú así lo aceptas y te conformas, enfócate en ti mismo y vive por ti, para ti y tus metas. Alcanzando tus objetivos, será más loable compartir sus resultados.

“MUESTRA CLASE, TEN ORGULLO Y DESARROLLA CARÁCTER. SI LO HACES, LA VICTORIA SE ENCARGARÁ DE ELLA MISMA.” (PAUL BRYANT)

Llámale voluntad, orgullo, carácter o simplemente actitud, pero convéncete en que eres la persona ideal para alcanzar tus sueños.

Si tu no crees en ti … ¿cómo pretendes que alguien lo haga?; salvo la fe de quienes nos aman, tú mereces creer en ti; de no hacerlo, lo otros podrán tener esa convicción, pero esta misma se irá agotando con tus acciones.

Ten palabras para ti y anímate durante el camino, perdónate si te equivocas o caes; pero recuerda que no hay mayor motivación que lograr lo que te propones.

“LOS GANADORES Y LOS PERDEDORES NO NACEN, SON EL PRODUCTO DE COMO PIENSAN.” (LOU HOLTZ)

Cualquiera que pierde se justifica con su actuar o sus palabras, cualquiera se vuelve soberbio al lograr lo planeado y tiende a hacer menos al resto. En ambos casos mantente ecuánime.

Lastimar a otros para alcanzar un objetivo o sólo por el hecho de lograrlo, no es una actitud plausible. Máxime si es producto de esfuerzo constante.

La humildad de alcanzar tus metas será equivalente con tu prudencia en las caídas. Habla fuerte para motivarte y nunca olvides el esfuerzo que te cuesta mantenerte en tus planes.

“NO SE TRATA DE GANAR O PERDER. SE TRATA DE LOS AMIGOS Y LAS PERSONAS QUE CONOCES EN EL CAMINO.” (SUMMER ALTICE)

Si bien tu destino lo eliges tú, ten la habilidad para hacer aliados que compartan tus momentos, ya sean mínimos o máximos. Disfruta su presencia y llévate en tu corazón su esencia; la cual te abrigará en los momentos difíciles y te animará en los triunfos. Imagina con ellos los sueños mutuos y comparte los conocimientos útiles.

Soñar es la mejor forma de establecer parámetros en tu vida; haz que éstos sean posibles y aprende a identificar a las personas ideales que te acompañan en tu odisea.

El éxito está en el esfuerzo realizado y los momentos compartidos con quienes han dado un sentido a tu vida.

“LOS GANADORES SON PERSONAS NORMALES CON UN CORAZÓN EXTRAORDINARIO.” (ANÓNIMO)

La fe alimenta el alma, el amor nutre a la persona y las metas alcanzadas son la satisfacción de tus esfuerzos y compromisos. Sé una persona íntegra y vive en equilibrio.

Eres un todo y así mírate. Con la razón planearás tu vida y te prepararas para ella, con tu pasión te enfocarás en lograrla y nunca renunciar a ella; y, con tu corazón encontrarás el amor para ti y para compartir. … ¡VIVE EN ARMONÍA!

Al final del camino, la suma de triunfos y caídas será lo que te llevará a la plenitud de haber vivido a tu manera.

Ahora bien … ¿TIENES LA ACTITUD PARA SOÑAR Y REALIZAR TUS SUEÑOS?

Facebook: @RuizRoblesCP22

Twitter: @22Publica

Linkedin: Correduría Pública 22

Posdata: En la Feria Virtual del Libro de Centroamérica y con la invitación de la Red Interamericana de Negocios, presentaremos el Homenaje al Escritor y Docente Justo Arroyo de Panamá.

Importante: Síguenos “EN TUS PROPIAS PALABRAS” todos los miércoles de 16 a 18 horas a través de www.wowmx.tv o www.astl.tv … ¡Te esperamos!

ESTE ES EL RESUMEN:

“LOS GANADORES SON PERSONAS NORMALES CON UN CORAZÓN EXTRAORDINARIO.” (ANÓNIMO)

La fe alimenta el alma, el amor nutre a la persona y las metas alcanzadas son la satisfacción de tus esfuerzos y compromisos. Sé una persona íntegra y vive en equilibrio.

Eres un todo y así mírate. Con la razón planearás tu vida y te prepararas para ella, con tu pasión te enfocarás en lograrla y nunca renunciar a ella; y, con tu corazón encontrarás el amor para ti y para compartir. … ¡VIVE EN ARMONÍA!

Al final del camino, la suma de triunfos y caídas será lo que te llevará a la plenitud de haber vivido a tu manera.

Ahora bien … ¿TIENES LA ACTITUD PARA SOÑAR Y REALIZAR TUS SUEÑOS?