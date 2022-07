¿Tu cargador de celular es original? Aquí te explicamos cómo saberlo

Además el espaciado entre los textos debe de ser ligero, en caso contrario si te encuentras con textos muy juntos, podría ser un clon del mismo, además de Samsung, tenemos los de Apple, comenzando por el cable, este debe de tener marcas grabadas con láser, y están bien definidos a comparación de los clones que cuentan con un acabado irregular o uniforme.

Todo el recubrimiento debe de ser fijo y completamente uniforme, son longitudes variables o diversas, recuerda que también los puertos y cables USB deben de tener forma trapezoidal, además con recubrimiento dorado ya que de caso contrario, el cable podría resultar falso.

Al utilizar, cables o cargadores falsos, puede que no cargue por completo tu dispositivo, dañe tu batería o bien el puerto, además si cuentas con un smartphone que soporte carga rápida, podría ser que este no cumpla con su función ya que aquellos que son de baja calidad, no tienen la capacidad para envío y recepción de la corriente adecuada.

Lo mejor es siempre adquirir todos los accesorios en tiendas y sitios oficiales de las marcas, para no tener ningún inconveniente, tanto con nuestro dispositivo o bien perder dinero adquiriendo este tipo de cargadores o cables, así que siempre es mejor adquirir original, aunque las copias sean fieles o bien se parecen mucho, no van a igualar la calidad de los originales.

Otras marcas también han sufrido de pirateria como Xiaomi, Huawei entre otros, entonces lo mejor siempre será revisar, el terminado, calidad y diseño, ya que podrían dañar la batería de tu smartphone o bien acortar su vida útil.

El Heraldo