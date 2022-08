¿Twitter tendrá una nueva función? Aquí te contamos de qué se trata

Twitter es una de las redes sociales que menos cambios ha implementado en su historia, sin embargo, siempre revisa todas las peticiones que hacen las personas, todo para poder mejorarla y que sea una buena plataforma y que permita la mejor comunicación entre todas y todos.

Recientemente hubo rumores sobre la función “Try Twitter” mediante la misma puedes comenzar a seguir a otros usuarios sin necesidad de tener un registro en la plataforma, como su nombre lo indica, solo es una prueba para conocer como es el servicio y acceder a todas sus funciones pero sin necesidad de hacer o tener un registro.

¿Para qué sirve “Try Twitter” ?

Actualmente, es obligatorio registrarse para poder acceder a todos los contenidos, incluso algunas cuentas son privadas y únicamente podemos acceder a ellas registrándose y siguiendo la misma, sin embargo ahora Jane Machun Wong, ha hecho mención que se está trabajando en una nueva función que permite a las personas probar la plataforma sin necesidad de colocar todos sus datos y hacer el registro completo.

De acuerdo a lo que ha dicho la experta en ingeniería, esta nueva función busca que tengamos una vista previa de Twitter para que podamos acceder a ciertas cuentas y leer publicaciones, sobre todo desde nuestros dispositivos móviles, sin necesidad de hacer un registro y además con un tiempo limitado.

Todavía no se conoce cuánto tiempo nos dejará leer las publicaciones o si siempre podemos acceder a todo twitter usando dicha función, además lo que sí está indicado de momento es que solo se puede leer lo que hay dentro de la plataforma, es decir no se pueden realizar comentarios o retweets cuando estamos usando este modo.

Dichas limitaciones se deben a que se necesita una cuenta para registrar el comentario, likes y los retweets, sin esta no es posible, en caso de que las personas quieran realizar estas funciones, tiene que registrarse y esto es lo que busca la plataforma cuando se usa esta nueva función.

Lo único que pide Try Twitter es recolectar los datos de la ubicación, con esto pueden personalizar nuestra experiencia mientras estamos usando la plataforma, además con esto también las personas que no tengan intención de usar sus cuentas todo el tiempo, pueden ingresar a la plataforma y leer lo que realmente necesitan, ya que hay muchas personas que no están listas para usar dicha red social ya que aperturan un usuario y terminan abandonando la misma.

Con esto también es una nueva manera de leer tweets y publicaciones además de incitar a las personas a probar Twitter y sobre todo crearse una cuenta para estar activos dentro de la plataforma.

De momento no se conoce cuándo llegará la nueva función a twitter, apenas están en las fases de prueba para poder implementarla de la menor manera y que todas las personas puedan acceder a la misma.

El Heraldo