UAEMéx, consolida equipo de lucha universitaria; “es un deporte practicado por muchas mujeres”: Mónica Díaz González

Mónica Díaz González Ortega se convirtió en la primera deportista de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en conquistar una presea dorada en el pasado Campeonato Nacional de Lucha Universitaria, lo que la motivó, al igual que a sus compañeras, a destacar en esta disciplina de contacto.

La estudiante de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia señaló que el apoyo de su familia y compañeros fue fundamental para conquistar esta presea en 2019 y a partir de ello continuar con triunfos en distintos campeonatos.

“Me sentí muy feliz y hasta sorprendida. Tuvimos entrenamientos fuertes, aunado a lo de la pandemia y el trabajo multidisciplinario que tenemos es muy importante. La nutrióloga y psicóloga me ayudaron mucho porque siempre me pongo muy nerviosa en las competencias”, señaló la deportista de la UAEMéx.

Mónica Díaz subrayó el apoyo que se brinda en la institución. “Llevo cinco años practicando y he tenido buenos resultados. Es algo que me gusta, me divierte y todos mis logros se los dedico a mi familia y compañeros”, dijo la deportista universitaria.

Destacó que durante los últimos años se ha consolidado el equipo de lucha universitaria con la presencia de más mujeres que hombres en la UAEMéx, contrario a lo que podría pensarse por ser una disciplina de contacto. “En mi equipo hay muchas mujeres. Se creería que por ser un deporte de contacto habría más hombres, pero no”.

Por su parte, el entrenador Alejandro Retureta recalcó el trabajo de Mónica Díaz González Ortega. “Sus resultados son muy destacados. La clave del éxito es su constancia, disciplina, su forma de trabajar; es valiente, fuerte y cuenta con el apoyo de su familia, lo cual es muy importante”.

Actualmente, en el equipo universitario de la UAEMéx participan cinco mujeres que se preparan para competir a nivel estatal y nacional.