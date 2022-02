Ucrania reprocha a la UE que no haya impuesto ya nuevas sanciones a Rusia

Mientras los aliados occidentales hablan y negocian para concretar un paquete contundente de sanciones contra Rusia, en caso de una agresión a Ucrania, el Gobierno de Kiev reprocha a la Unión Europea y a Estados Unidos que no haya impuesto ya nuevas represalias contra Moscú. Sanciones, ha dicho este miércoles el ministro de Exteriores ucranio, Dmytro Kuleba, que no serían preventivas por la actual amenaza, sino por haber “vulnerado la legislación internacional” y contravenido el espíritu de los acuerdos de paz de Minsk de 2015 y 2014 al aplicar medidas para tratar de anexionarse de facto las regiones ucranias de Donetsk y Lugansk (zona del Donbás), donde los separatistas que reciben el apoyo político y militar del Kremlin luchan desde hace casi ocho años contra el Ejército del país. “Se podrían haber adoptado antes ciertas medidas para demostrar la determinación de llevar a cabo acciones severas”, ha incidido Kuleba en una rueda de prensa junto a su homólogo español, José Manuel Albares, de visita en la capital ucrania. Albares ha afirmado que España no tiene previsto el envío de armas a Kiev.

Con el escenario de fondo de nuevas concentraciones de tropas rusas a lo largo de las fronteras con Ucrania, barcos en el Mar Negro y el pistoletazo de salida, este jueves, a la segunda fase de maniobras conjuntas de fuerzas de Moscú y Minsk en Bielorrusia, el ministro de Exteriores español ha insistido en la senda diplomática para una desescalada que, en su opinión, todavía es posible. “Todos los esfuerzos deben ir a encauzar la distensión a través de la vía del diálogo para que Ucrania pueda vivir en paz con respecto a sus fronteras y garantizando su soberanía”, ha declarado Albares, que ha insistido en que su viaje a Kiev —donde también se ha reunido con el presidente, Volodímir Zelenski, y con el primer ministro, Denys Shmyhal— forma parte de esa actividad diplomática “de alta intensidad” de cara a disuadir a Rusia.elpais