“UN GRAN FINAL”

RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN

Por Alejandro Ruíz Robles

“EL TEATRO ES POESÍA QUE SE SALE DEL LIBRO PARA HACERSE HUMANA” (“LOS PRODUCTORES”)

La Vida se Vive y nosotros le damos el sentido a cada momento, a cada instante. Es a través de ellos que encontramos la razón de nuestro existir.

Escribir de los emprendedores y de los empresarios en la actualidad es importante, pero esta vez quiero hacerlo a través de referencias a frases de obras musicales que han hecho historia en el mundo del Teatro; sector que ha sido sumamente golpeado por la pandemia COVID-19 y seguramente, tardará un tiempo en recuperarse. A todos los que participan de esta actividad, nuestra mayor solidaridad y respeto, deseando que pronto vuelvan a tener auditorios llenos para presenciar sus éxitos.

La vida es tu escenario … ¡Asume tu papel protagónico y actúa!

“… ¿DE QUÉ HA SERVIDO TU SACRIFICIO? …” (“JESUCRISTO SUPERESTRELLA”)

Pensar en la forma como se ha visto afectada la marcha del mundo a nivel mundial en relación con el pasado inmediato, es un parteaguas en aspectos tales como sanitarios, económicos, políticos y sociales; cuyas consecuencias aún no las dimensionamos.

Aunado a esto, es necesario considerar la incompetencia de las acciones tomadas por algunos gobiernos locales y en ocasiones, la falta de compromiso de los ciudadanos. Su resultado lo vivimos, una temporada nada favorable.

Ante estas circunstancias, es natural que los empresarios nos veamos en un panorama muy incierto. Tan sólo de pensar todo el trabajo que nos ha representado

crear y mantener una empresa durante años para que por cuestiones ajenas a nosotros se ponga en peligro su existencia, es sin duda un motivo para desfallecer.

No obstante, si bien sabemos de las dificultades que se nos presentan, los empresarios estamos conscientes del poder que tenemos para levantarnos.

Los sacrificios del pasado sin duda servirán como aliciente para esforzarnos en el presente y consolidar un futuro.

Siempre me repito esta frase: ¡Podré caer, pero nunca me verán en el suelo!

“RECUERDOS, COMPLETAMENTE SOLA BAJO LA LUZ DE LA LUNA …” (“CATS”)

La ilusión que tuvimos al emprender no en una sino en múltiples ocasiones, aún la tenemos. ¿Cómo olvidar las lágrimas que obtuvimos por nuestras fallas al comenzar nuestra aventura económica?, ¿Cómo no sentir lo frío que estaba el suelo cada vez que caíamos?, ¿Cómo no odiar la soledad de nuestros fracasos? … pero a pesar de todo, nos levantamos y supimos crear y consolidar nuestras empresas … ¡Y hoy lo volveremos a hacer!

Quizás estos difíciles momentos sean un dulce desafío para reagruparnos con nuestros equipos de trabajo y alcanzar un nuevo éxito.

El entusiasmo nos impulsó a ser emprendedores, es momento de revivirlo y con más ahínco abrir nuestros sentidos y buscar las oportunidades.

A cada golpe que nos ponga en el suelo, un brazo fuerte para levantarnos y la cara arriba para seguir.

“¡CON FE LO IMPOSIBLE SOÑAR …!” (“EL HOMBRE DE LA MANCHA”)

Es momento de hacer una introspección y reencontrarnos; buscar en nosotros y revivir nuestras fortalezas aunados a todos los motivos de vida que hemos acumulado desde aquel momento en que decidimos emprender. Ha llegado el momento de tomar impulso para alcanzar un mejor mañana a partir de hoy.

Las circunstancias son difíciles, pero nunca anduvimos por un camino fácil.

Quizás olvidamos las razones que nos trajeron aquí, a ser empresarios de éxito, pero es buen momento para consolidarnos atendiendo a lo que siempre hemos hecho: ¡Esforzarnos al máximo!

No hay opción para dudar de nosotros, es tiempo de creer en quienes somos y a donde vamos. La gran ventaja es que hoy contamos con factores que no teníamos al iniciar nuestro sueño. Tenemos que analizar cada uno de éstos y tomar lo mejor de ellos.

¡No hay mayor alimento para el alma que las ganas de lograr nuestros sueños!

“¡SI YO FUERA RICO …!” (“VIOLINISTA EN EL TEJADO”)

Siempre que tenemos problemas, nos imaginamos que estaríamos mejor si tuviéramos todos los elementos a nuestro favor; sin embargo, al momento que

superamos las adversidades sentimos el orgullo por haberlo hecho con nuestras capacidades y limitaciones.

Nuestro compromiso con quienes nos importan nos lleva a buscar ser empresarios solidariamente responsables. Para nosotros no es cuestión de moda sino de formación. Nunca hemos necesitado campañas publicitarias para apoyar a quienes menos tienen. Los valores que en familia adquirimos y con la vida hemos fortalecido nos han llevado a ser quienes somos. Sabemos que ante circunstancias adversas, nuestra férrea disciplina por sobrevivir y compartir nos llevara al éxito.

Aceptar nuestras fortalezas y debilidades y amarnos por quienes somos son la base de nuestros triunfos.

“¡SERÁ EL MEJOR, EL MÁS VELOZ … MI REBELDE …!” (“VASELINA”)

Las cualidades que tuvimos al empezar nuestro sueño están en nosotros y siguen ahí, sólo es cuestión de adaptarlas a nuestras nuevas circunstancias.

Si bien el tiempo ha pasado y ha hecho que algunas de nuestras condiciones hayan disminuido, el equipo de trabajo nos servirá para complementarlas. Nuestro liderazgo nos hará salir a flote en busca de nuevos destinos.

Los tiempos difíciles nos sirven para recordar que no hay mejor forma de llegar a la victoria que haciéndolo en equipo. Y que mejor que demostrarlo al compartir la presea del triunfo con quienes lo hacen posible.

Los problemas siempre existirán y sin duda hoy se han acrecentado, pero sabemos que la fortaleza de la unión nos llevará a confrontarlos y vencerlos.

La debilidad mía se complementa con la fortaleza de otros y esa es la visión que nos llevará a triunfar.

“SEGURO QUE HAY SOL MAÑANA …” (“ANITA, LA HUERFANITA”)

“A cada problema, una solución” es una expresión que frecuentemente escuchamos; sin embargo, con seguridad hemos conocido a personas que por cada solución tienen un problema; es decir, un pretexto para cualquier acción.

La razón por la que nosotros logramos crear y consolidar una empresa es porque somos personas de embate. Ante las dificultades: … ¡Acciones y Soluciones!

Reponernos de las consecuencias de los tiempos difíciles cuesta mucho, pero en nosotros está salir de ellas … ¡las tormentas templan el carácter de éxito!

Nuestra vida como emprendedores nos ha hecho buscar la luz donde otros ven oscuridad … ¡aprovechemos esa cualidad para impulsar a quienes amamos y a quienes nos rodean! ¡En nosotros está ser la diferencia!

Si nuestra vida fuera una obra de teatro … ¡Seamos los protagonistas! … ¡Actuemos con alegría! … ¡Desempeñemos nuestro mejor papel!

Al concluir nuestra vida, las personas que hemos amado, admirado y respetado habrán presenciado no sólo una estupenda obra sino con … ¡UN GRAN FINAL!

¿ESTÁS DISPUESTO A ASUMIR EL ROL PROTAGÓNICO DE TU VIDA?

Posdata: Agradezco a la Unión Hispanomundial de Escritores (UNE) por el Premio Mundial a la Excelencia "Águila de Oro 2021", en su Modalidad "A la Excelencia Periodística", que me han otorgado como Ganador en Lima, Perú, en el mes de junio de 2021.

