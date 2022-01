Una mujer de 53 años con capacidades diferentes quieren despojarla de su vivienda

La señora se encuentra privada de su libertad por elementos de la UPOEG en Zoyatlan municipio de Marquelia, Gro.

Por Osvaldo Rendón Ríos

Una mujer de 53 años de edad con capacidades diferentes y es diabética, fue privada de su libertad por elementos de la policía de la autodefensa incorporada a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la Zoyatlan municipio de Marquelia, donde quieren hacerle firman bajo presión para quitarle su vivienda por una deuda de 15 mil pesos, por lo que solicitan la intervención a la gobernadora Evelin Salgado, el presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador y a la Comisión de Derechos Humanos, así como del mismo alcalde de Marquelia Lince Clemente Casino su intervención para que esta persona sea liberada.

Familiares de la persona detenida informaron que la señora privada de su libertad es Teresa Soriano Blanco de 53 años de edad el día domingo 2 de enero fue detenida por elementos de la policía de la UPOEG y ella está en la comisaria de Zoyatlan municipio de Marquelia donde ella es diabética y requiere de que tome sus medicamentos, es una persona con capacidades diferentes debido que su vista es borrosa, así también la tienen incomunicada debido a que no han permitido que sus familiares puedan hablar con ella.

Lucero Poblete Pioquinto familiar de la mujer privada de su libertad informo que “Teresa Soriano Blanco en día 18 de agosto del año 2021 de solicito a la señora Margarita Molina la cantidad 6 mil pesos en día 28 de agosto de ese mismo año le solicito la cantidad de 3 mil pesos y el día 9 de septiembre del 2021 le solicito la cantidad de 6 mil pesos donde hacen un total de 15 mil pesos donde ella se los presto con un interés del 20 por ciento este dinero fue porque el día 14 de junio del año 2021 falleció su hijo Evelio Bahena Soriano, donde pues con los gasto que tuvo no pudo liquidar en su momento así que pues con los intereses la deuda aumento”.

Aseguro que “El préstamo fue a raíz de que falleció un hijo de la señora, y no se ha podido liquidar ya que ella apunta en una libreta y mete cuentas que no son, la señora teresa no tiene estudios ni sabe leer y por lo mismo abusa de la ignorancia”.

Afirmo que “Yo intente saldar la deuda pero la Margarita Molina va subiendo los intereses lamentablemente en días pasados la señora Margarita Molina, junto con el comisario de Zoyatlan Rolando Bahena, se unieron para quitarles las escrituras de su vivienda donde vive junto con su esposo el cual tiene una sonda”.

Dijo que “La señora Margarita Molina junto con el comisario de Zoyatlan Rolando Bahena mandó a los policías de la UPUEG a que la detuvieran y privaran de su libertad para tenerla en la comisaria encerrada y para hacer que su hijo Víctor Manuel Soriano acuda a firma a la fuerza un documento para que les de posesión de las escrituras de su vivienda, donde habitan la señora detenida”.

Señaló también que “El señor Arturo Bahena Ponce quien quiere la casa o un terreno para que el pague la deuda y salga la señora todo esto con el fin de que se aprovechen de la inocencia de la señora Teresa Soriano Blanco, para dejarla en la calle”

Finalmente solicitan la intervención a la gobernadora Evelin Salgado, el presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador y a la Comisión de Derechos Humanos, así como del mismo alcalde de Marquelia Lince Clemente Casino su intervención para que esta persona sea liberada.