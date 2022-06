Una vez más nos mintió, pero el PRI es mucho más que ‘Alito’: Osorio Chong

Osorio Chong subrayó que se solicitará una elección adelantada para la renovación de la dirigencia del PRI, de cara a las elecciones de 2024.

El senador Miguel Ángel Osorio Chong auguró que Alejandro Moreno saldrá de la dirigencia nacional del PRI antes de agosto de 2023, fecha en que concluye su periodo como presidente.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula el legislador subrayó que se solicitará una elección adelantada para la renovación de la dirigencia tricolor, de cara a las elecciones de 2024.

Lo anterior después de que ‘Alito‘ Moreno faltara a su palabra y mintiera sobre que habría reuniones el primer lunes de cada mes para resolver las inquietudes expuestas por expresidentes y expresidentas.

Condenó también que no haya respondido a la propuesta de llevar a cabo una asamblea nacional.

No le gustó la inclusión, no le gustó la apertura, no le gustó que se tomen decisiones que no sean centralistas como las que está tomando”, criticó.