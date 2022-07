Vanessa Claudio, víctima de la delincuencia, denuncia el robo de una costosa propiedad

Vaya sorpresa desagradable que se llevó este domingo Vanessa Claudio al ser víctima de la delincuencia e inseguridad, pues cuando se disponía a iniciar con sus actividades se dio cuenta que le habían robado una costosa propiedad que además es de uso diario, por lo que no dudó en recurrir a sus redes sociales para denunciar los hechos y externar su malestar por el hurto del que sus fans no han dejado de hablar.

A través de sus historias de Instagram la guapa conductora de “Al Extremo” detalló los hechos e incluso compartió su molestia con un sarcástico e irónico «gracias», dedicado a la o las personas que participaron en el robo; sin embargo, Vanessa Claudio no brindó más información sobre si presentará una denuncia formal a las autoridades de la Ciudad de México, aunque sus fanáticos esperan que en las próximas hora comparta más información sobre los hechos.

De acuerdo con lo que dejó ver en un corto video, la propiedad que resultó afectada por el robo fue su lujosa camioneta negra, pues esta mañana amaneció sin los espejos laterales, algo que sin duda afectó el día de la famosa puertorriqueña, quien a penas salía de su hogar para dedicarse a sus actividades diarias, pero que el hurto le tomó por sorpresa.

«Levantarse y darte cuenta que eres víctima de la criminalidad en este día. Se llevaron mis dos espejos, ¡gracias!», dijo al grabar la unidad sin espejos y aparentemente sin ningún otro daño.

La historia fue compartida cerca de las 11:40 am y hasta la publiación de esta nota la modelo no ha brindado más detalles al respecto para tranquilizar a sus fans. Afortunadamente la presentadora de «La Academia» se encuentra bien, lo que indicaría que el robo ocurrió durante la madrugada y la integridad de Vanessa Claudio no se vio afectada; sin embargo, su costosa propiedad si resultó afectada e inservible hasta que los espejos se repongan.

Cabe recordar que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México señala que los dueños de vehículos deben asegurarse que su unidad cuente con sus elementos de naturaleza como defensas y parabrisas, además de «dos espejos retrovisores laterales», de lo contrario, «se sancionarán con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente».

A continuación puedes ver el video con el que Vanessa Claudio detalló lo sucedido y el estado actual de su lujosa camioneta negra, aparentemente sólo dañada en la zona de los espejos.

Vanessa Claudio denuncia robo. pic.twitter.com/xbYi7Wvobo — Lo + viral (@VideosVirales69) July 24, 2022

El Heraldo