Vicente Fox arremetió contra AMLO por críticas a Loret de Mola: “Su prioridad es la venganza”

El expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, arremetió, de nueva cuenta, en contra del presidenta Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esta vez, por exhibir durante su conferencia de prensa matutina los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario mexicano lamentó que el jefe del Ejecutivo pusiera a su equipo de trabajo a investigar el sueldo del comunicador, en lugar de centrar su atención en los recientes ataques y muertes de periodistas.

“AMLO puso a su equipo a investigar cuánto ganaba Carlos Loret de Mola, pero no los puso a investigar las 53 muertes de periodistas. Su prioridad es la venganza a quién lo exhiba”

Este no es el primer comentario que realiza Fox Quesada sobre los ataques realizado por el presidente López Obrador a Carlos Loret de Mola, pues poco después de proyectar el ingreso anual del periodista, el exmandatario aseguró que Loret gana “15 veces más” que AMLO porque “él trabaja y da resultados”.

“Pedir a López respetar la ley es lo mismo que pedir peras al olmo”, agregó en otro mensaje.

Y es que el pasado viernes 11 de febrero, durante su tradicional mañanera, el mandatario federal proyectó una imagen donde mostró lo que supuestamente cobra Loret de Mola en empresas y medios de comunicación como Televisa, Radiópolis, Latinus, El Universal, The Washington Post, entre otros; ingresos económicos, aseguró, que superan los 35 millones de pesos anuales.

“Gana mucho más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana el pueblo. No es un asunto personal, yo estoy bien con mi conciencia, duermo tranquilo, pero represento un proceso de transformación”

Pocos minutos después, el periodista respondió al presidente López Obrador a través de su cuenta de Twitter, donde lamentó que se tenga que usar datos de la Secretaría de Hacienda para perseguirlo; no obstante, aclaró que los montos exhibidos son falsos y están inflados. “Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019″, aclaró.

“El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo (José Ramón López Beltrán). Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”, escribió en otro tuit.

Sin embargo, al igual que Vicente Fox, varios usuarios y políticos en redes sociales han mostrado su enojo a las acciones realizadas por el mandatario federal, tal fue el caso del periodista Raymundo Riva Palacio, quien en su red social afirmó que la “agresión ilegal” de presidente contra Carlos Loret es un ataque contra todos en los medios.

“Hoy la integridad física de Loret de Mola está en peligro, y el potencial autor intelectual de cualquier cosa que le suceda, es el inquilino de Palacio Nacional. #TodosSomosLoret”

El ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, sentenció en su cuenta de Twitter:“¡Cuánta razón tenía @LillyTellez en calificar a @lopezobrador_ como un violador serial de la Constitución! Hoy lo confirmó”.

En tanto, la académica Denise Dresser calificó de “aberrante” que el presidente exponga información confidencial sobre un ciudadano, que no es funcionario, y que pida al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que lo verifique.infobae