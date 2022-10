VIDEO | Jack Black dedica canción de “Escuela de Rock” a fan con enfermedad terminal

Jack Black es uno de los actores favoritos de Hollywood gracias a su talento y simpatía que refleja tanto ante las cámaras como fuera de éstas donde no duda en acercarse a sus fans, como ocurrió durante un evento de recaudación de fondos en el que dedicó una de las canciones de «Escuela de Rock» a un paciente con enfermedad terminal que le externó su gusto por la película.

El actor, de 53 años, posee una larga trayectoria en el cine con cintas como “Escalofríos”, “Nacho Libre” y “Amor ciego”, pero la que dejó huella en toda una generación fue “Escuela de Rock” en la compartió créditos con Miranda Cosgrove y demostró su talento como músico, algo que llevó fuera de la ficción con paciente diagnosticado con una enfermedad conocida como síndrome de Pearson.

El tierno momento ocurrió hace algunos días cuando Black acudió al Layla Paige and Friends Walk for Trinity Kids Care que tiene como propósito recaudar fondos para programas que brindan cuidados paliativos a niños y jóvenes. En éste el actor no dudó en acercarse a Abraham, de 15 años, quien no contuvo la emoción y se dijo fan de “Escuela de Rock”.