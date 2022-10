VIDEO | Laura Zapata acusa a Yolanda Andrade de estar detrás del escándalo de Verónica Castro: «Las perras ladran»

La actriz no dudó en refrendar su apoyo a Verónica Castro, quien ha sido tachada de acosadora por haber sostenido conversaciones subidas de tono con algunas de sus fans menores de edad Luego de que se viralizara un video en el que el comunicador Jorge Carbajal asegura que Verónica Castro sostuvo conversaciones subidas de tono con algunas de sus fans menores de edad, diversas personalidades del mundo del espectáculo han saltado en la defensa de la aclamada actriz, asegurando que lo dicho por el YouTuber es una calumnia que solo pretende afectar la imagen de la madre de Cristian Castro. Aunque, también hay quienes señalan que la persona que está detrás de todo este escándalo es Yolanda Andrade, quien presuntamente sostuvo una relación romántica con Verónica Castro, misma que al no haber concluido de una manera armónica, terminó despertando sentimientos obscuros en Andrade, actriz que incluso es criticada por Laura Zapata, quien recientemente refrendó su apoyo a Verónica Castro. Fue en entrevista con «De Primera Mano» que Laura Zapata aseguró que la persona que estaba detrás de la campaña de desprestigio en contra de quien diera vida a «Rosa Salvaje» es Yolanda Andrade, puntualizando que ya existen pruebas en contra de la ex de Montserrat Oliver.

«Ya hay pruebas que está esta persona detrás de esta campaña ¡Que horror! A lo mejor está despechada (Yolanda Andrade). Yo he hablado con Verónica porque es mi amiga y yo la quiero (…) y yo le quiero decir que yo estoy con ella y que no los pele y que no conteste y que los perros y las perras y que les perres ladren», aseguró Laura Zapata.