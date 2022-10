VIDEO | ¿Qué se siente estar en coma? El conmovedor relato de Toño Mauri

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como pandemia, el mundo entero no volvió a ser el mismo, pues se establecieron medidas de protección para que las personas evitaran contagiarse; sin embargo, la gran mayoría cayó enferma dejando miles de muertos.

Uno de los casos más sonados, y que se puede considerar como un verdadero milagro, fue el del actor Toño Mauri, quien tras dar positivo al SARS-CoV-2 sus pulmones se vieron seriamente afectados al grado de tener que requerir un trasplante doble de éste órgano. Por suerte para él, encontró donador y la intervención fue todo un éxito.

Para Toño Mauri las cosas no fueron sencillas, pues de los ocho largos meses que estuvo en el hospital en Estados Unidos, 4 los pasó en coma. «No me acuerdo de nada, hasta que me desperté del coma», reveló para diversos medios de comunicación en cuanto pudo hablar. Además, una de las secuelas que tuvo es que no podía caminar.