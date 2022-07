Vincularon a proceso a Antonio “N” y Mauricio “N” por el feminicidio de Brenda, quien tenía 4 años

La FGE de Puebla anunció que ambos permanecerán en prisión preventiva hasta la conclusión de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla anunció la vinculación a proceso de Antonio “N” y Mauricio “N” por el feminicidio de Brenda Muñoz, de 4 años, quien también fue abusada sexualmente. El brutal delito ocurrió el pasado 27 de junio en la colonia El Santuario del municipio de Chichiquila, en Puebla.

Los imputados, de 20 y 19 años respectivamente, interceptaron a la menor para cometer agresión en su contra y privarla de la vida, mientras estaban bajo los efectos del alcohol. Intentaron ocultar los restos de la niña en el cerro de Monte Tecama; sin embargo vecinos de la zona los retuvieron pero policía estatales arribaron al lugar y los detuvieron.

La policía puso a los detenidos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual recabó y presentó las pruebas pertinentes ante un juez de control, quien determinó vincular a proceso a los hombres, quienes eran vecinos de la víctima. Asimismo, ordenó prisión preventiva para ambos, como medida cautelar, hasta que termine la investigación complementaria.

Brenda Muñoz presuntamente fue interceptada por sus victimarios cuando iba hacia la tienda.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, los hechos habrían ocurrido cuando la niña fue interceptada mientras caminaba hacia la tienda o a casa de su abuela, ambos lugares localizados a pocos metros de su hogar. Sus familiares, al notar su ausencia, comenzaron la búsqueda en los alrededores, la cual terminó cuando su tía la encontró sin vida, golpeada y con indicios de haber sufrido abuso sexual.

La muerte de Brenda causó indignación entre los poblanos, quien exigieron justicia en una marcha el miércoles 26 de junio. Los manifestantes acudieron con pancartas y globos blancos a la Presidencia Municipal de Chichiquila, para pedir el máximo castigo para los culpables y mayor seguridad para evitar que ocurra algo similar en el futuro.

Cabe mencionar que, habitantes de Puebla también expresaron indignación en redes sociales debido a las polémicas declaraciones que hizo el gobernador, Miguel Barbosa, acerca del caso. El 30 de junio, el titular del gobierno de la entidad expresó en conferencia de prensa que el feminicidio probablemente no habría ocurrido si la niña hubiera estado bajo la atenta supervisión de un adulto. Dicho comentario generó enojo entre quienes opinan que con sus palabras muestra carencia de empatía.

“¿Puedo decir que alguien pudo haber evitado este hecho? Pues probablemente sí, que tampoco tengo conocimiento de en qué condiciones se dio. La niña debió haber estado más cuidada por los mayores, los padres, sus familiares, por la misma gente que estaba ahí alrededor de su casa”

Sin embargo, eso no fue lo único que expuso el mandatario estatal. También aseguró que la ley protege completamente a los menores y que no es necesaria la creación de nuevos mecanismos legales de protección a la infancia. Asimismo, culpó de lo ocurrido a la conducta “desviada” de la sociedad actual.

El video de las declaraciones de Barbosa fue subido a redes sociales como TikTok, donde ha recibido comentarios como: “Y así es como se normaliza pensar que nosotros tenemos la culpa por no cuidar a nuestros seres queridos, cuando no es así”, “La culpa no es de los papás ni de la víctima, es de quien lo hizo y quien protege a los victimarios” o “Me dio mucho coraje cómo se expresó, de lo más frío y cruel, y todavía culpando a los padres ¿por qué siempre se culpa a las víctimas?”.