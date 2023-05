Menuda sorpresa fue que, otra vez gracias al INAI y después de meses de pelea con recursos de revisión, descubrimos que Pemex sí entregó contratos en el extranjero a esa empresa, exactamente en las mismas fechas en las que el hijo del presidente se mudó a Houston. Pero eso no era información pública porque el dinero fluyó, una vez más, a través de una filial, Pemex Procurement International. Por si esto no fuera suficiente, esta empresa es manejada por Carmelina Esquer, hija de la mano derecha del presidente, Alejandro Esquer (el mismo que aparece en un video depositando miles de pesos en efectivo en un escándalo de corrupción electoral y fideicomisos del sismo de 2017). De no haber sido por la intervención del INAI, en conjunto con el trabajo de investigación, solo nos habríamos quedado con la versión oficial del gobierno de que todo estaba bien y que la información sobre este enredo familiar con recursos públicos no era más que un intento por desprestigiarlos.