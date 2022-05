VUHL el superdeportivo de manufactura queretana

¿Sabías que México cuenta con un superautomóvil desarrollado con tecnología aeroespacial? Así es, es el VUHL, un superauto, de la categoría de los ultraligeros, producido en nuestro país, específicamente en Querétaro, y que ha logrado posicionarse mundialmente gracias a su diseño, tecnología y velocidad.

Este vehículo está diseñado de manera muy estructurada y optimizada con la finalidad de alcanzar velocidades imponentes, por lo que usa materiales ultraligeros, como los utilizados para la tecnología aeroespacial; como lo son fibra de carbono, titanio, aluminio y aceros con aleaciones de metales específicos.

No es fortuito que se desarrolle en Querétaro, ya que la entidad ha apostado al desarrollo, investigación y la educación hacia este sector, y en él están asentadas diversas compañías de armado y generación de tecnología aeroespacial.

El VUHL, lanzado al público en 2016, es un automóvil hecho a medida del cliente, es decir, está completamente personalizado y enumerado, de modo que no existen dos iguales, lo que lo hace ideal para coleccionistas o para los amantes de la velocidad.

Cuenta con 385 caballos de fuerza, cuatro cilindros turbo y seis velocidades, así como un peso que va de los 600 a 640 kilogramos, lo que le permite alcanzar velocidades de hasta 255 kilómetros por hora; es más, va de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.7 segundos.

