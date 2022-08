Warner se arrepiente del estreno del Snyder Cut de Justice League: “Nunca debería haber existido”

En Warner Bros. Discovery no están muy contentos con el estreno a inicios de 2021 en HBO Max del Snyder Cut de Justice League, hasta el punto de creer ahora que dicha película no debería haberse estrenado. Así se desprende de un informe publicado por Variety sobre la actualidad de DC en el cine y su futuro a medio y largo plazo, donde se asegura que la llegada de La Liga de la Justicia de Zack Snyder dio alas al movimiento “Release The Snyder Cut” en redes sociales y afianzó el poder de su base de fans.

“El Snyder Cut nunca debería haber existido”

Y es que según apunta Variety, el Snyder Cut chocaba de frente con la nueva línea que pretendían y pretenden seguir los dirigentes de Warner Bros. con el DCEU, hasta el punto de “lamentar que la película del director nunca debería haber existido”. Todo ello provocó que los fans empezaran a pedir y exigir nuevos productos del llamado Snyderverse, es decir, la secuela de la Snyder Cut Justice League, a través de campañas online y mensajes directos en redes sociales, algo que Warner Bros. ya especificó en su día que no sucedería.

Recordemos que en la pasada Comic-Con, desde Warner Bros. -a través de Jim Lee– ya se explicó que no habría más producciones de Zack Snyder o relacionadas directamente con ellas como parte del DCEU: “Creo que el Snyder Cut fue la visión de Zack hecha realidad y fue una historia satisfactoria que al final fue contada, pero no hay planes para trabajar en ese material. Me alegró ayudar a contribuir con el lanzamiento, y fue divertido ver esas cosas salir porque lo hice hace años. De hecho, pensé que era algo que habían borrado, pero lo habían guardado”, aseguró Lee.Meristation