WhatsApp se renueva: ahora te avisará si tus amigos subieron un estado

Pocos son los afortunados que ya pueden gozar de esta actualización en sus estados de WhatsApp. Meta implementó la misma interfaz de Instagram a la aplicación de mensajería instantánea y ahora podrás ver las historias temporales de tus contactos en tu ventana de chats.

Esto implica que, a partir de esta mejora, ya no tendrás que moverte al apartado de “estados” para ver lo que suben tus amigos y familiares. Ahora un círculo azul, que rodea la imagen de perfil de las personas con quienes más conversas, te avisará de la actualización del contenido temporal.

Actualmente no todos tienen visible esta mejora en su WhatsApp. Aunque no se sabe con exactitud a qué se debe, no es necesario actualizar la aplicación o empezar a instalar complementos externos.