WhatsApp: Truco para ahorrar datos y espacio en la aplicación

Como se ha dicho en distintas ocasiones, WhatsApp está buscando que sus usuarios tengan las mejores comodidades para que se puedan conectar, mensajear y establecer las mejores conexiones y sobre todo mantenerse dentro de la plataforma.

Debido a que es una aplicación para móviles y el consumo de datos, está a la orden del día, más si intercambiamos, fotografías, videos y otros archivos multimedia, así que ahorrar todo lo que se pueda es la mejor solución, para no tener que gastar mucho en la mensualidad o acabarnos en plan.

Trucos de WhatsApp

Así que aquí hay algunos trucos para que no te gastes tus datos móviles, lo primero que tenemos que hacer es desactivar la descarga automática de archivos multimedia.

Cómo primer paso abrimos WhatsApp, ajustes seguido de descarga automática, aquí podemos elegir entre datos móviles y wifi, la mejor recomendación es usar nuestra conexión inalámbrica, así que cada vez que te manden una fotografía o vídeo, éste no será descargado hasta que lleguemos a una conexión de este tipo, en caso de que sea urgente obtener lo que nos acaban de enviar, solo será cuestión de pulsar sobre el archivo multimedia para poder comenzar la descarga.

Esto te ahorrará incluso hasta GB, dependiendo de cuántos archivos recibas en tu dispositivo móvil, en el caso de iOS, se llama auto descarga, en el apartado de ajustes.

Recuerda también ingresar a la configuración de tu smartphone y activar el modo de ahorro de datos para que no estés consumiendo demás o bien cuando no lo estás ocupando.

También puedes explorar la función de ajustes en almacenamiento y datos tienes más opciones para que puedas ahorrar al máximo, si usas mucho las llamadas mediante WhatsApp, hay una función que nos permite el ahorro de datos, así se comprime y reduce el consumo del mismo.

Igual nos encontramos con la función de itinerancia de datos y bien otras como calidad de carga de fotos, este apartado no muchas personas lo revisan pero si bajamos la calidad podemos ahorrar datos ya que también para subir documentación y archivos multimedia hacemos uso de lo que nos provee la compañía.

Cómo puedes ver, hay múltiples maneras de ahorrar datos y que así nuestra factura o bien nuestro plan no se agote rápidamente, recuerda usar de preferencia redes inalámbricas wifi para enviar y recibir archivos, asi no agotaremos lo que nos otorgan cada mes, pero en caso de que esto no sea posible, siempre puedes recurrir a los apartados anteriormente mencionados.

Del mismo modo en la sección de ajustes realiza toda la configuración a como más te acomode para que puedas ahorrar datos y también tener tus archivos multimedia en la calidad que más necesites.

El Heraldo