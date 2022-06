WhatsApp ya dejará editar los mensajes; todo lo que sabemos sobre esta nueva función

La nueva función se encuentra bajo desarrollo y aún no está disponible para todas las personas, solo aquellas que participen en las betas privadas, dicha característica fue anunciada desde hace 5 años pero fue descartada días después, pero ahora finalmente la vemos nuevamente en desarrollo.

Tampoco se conoce si tendremos un histórico sobre las modificaciones que sufran los mensajes o si solo se realizará la corrección y lo que se escribió con anterioridad no se podrá recuperar, no tiene fecha de salida pero viene de la mano con otras que hemos visto antes como el rediseño de los estados y las reacciones que ya están en uso.

WhatsApp is working on editing text messages!

WhatsApp is finally developing a feature that lets us edit text messages for a future update of the app!

More details are available in the post 🤩https://t.co/lLooTyrgWm pic.twitter.com/QLCNBBlWra

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 31, 2022