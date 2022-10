WhatsApp ya te dejará editar los mensajes enviados y te traemos el paso a paso

Bajo este mismo proceso de selección, se podrá llevar a cabo la edición de mensajes. Tendrás que elegir uno de los textos mandados e irte al apartado de “editar”. Recuerda que solo tendrás 15 minutos para corregir el error tipográfico y además, como en el caso de los mensajes eliminados, lo acompañará una etiqueta en la burbuja del mensaje.

Desventajas del cambio de texto

WABetaInfo detalló que aún hay un error de notificación que WhatsApp no ha podido solucionar. Puntualizó que, tal como sucede con los mensajes eliminados, no se garantizará que el texto sea realmente editado. Esto se debe a que si el contacto no enciende el dispositivo dentro de un lapso considerable, como un día o más, no se actualizará el estado del mensaje.

Es sencillo, si el texto enviado no es entregado en 24 horas y en ese tiempo se llega modificar su contenido tipográfico, el destinatario solo verá el mensaje original y no la versión modificada. Además, esta actualización, aunque se detectó en la última entrega de WhatsApp Beta, no se encuentra disponible para todos los usuarios. Cabe recalcar que esta función se ve a partir de la 2.22.22.14.

Aunado a esto quedan unos cabos sueltos que giran en torno a las limitantes que tendrá esta modificación. No se sabe si solo se tendrá una oportunidad de cambiar el error ortográfico o el sentido del mensaje y como continúa en desarrollo, no hay fecha de lanzamiento y tampoco conocimiento de si habrá alguna mejora de funcionalidad. Por lo que no hay certeza si los errores detectados serán reparados o incluso si los mismos usuarios de Beta podrán gozar de esta modificación dentro de la app.

¿Qué más puedes hacer al seleccionar un mensaje recibido?

Así como puedes ver los detalles de tus propios mensajes en la conversación de WhatsApp, cuando dejas apretado una de las burbujas de los textos recibidos, la aplicación te permite realizar las mismas funciones y añade las de: guardar, en caso de que sea un contenido multimedia y reportar, que permite notificar a la app del mensaje y bloquear al contacto de forma inmediata. El Heraldo