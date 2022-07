WiFi 7: ¿Qué es y en qué beneficiará a los usuarios?

Las conexiones inalámbricas cada vez mejoran y hacen la vida más fácil para muchas personas, ya que podemos conectarnos a internet, o envíar datos sin utilizar los cables. En el pasado ésta tecnología era muy lenta e inestable, cosa que ha cambiado con el pasar de los años.

Personas dedicadas al desarrollo del Wifi, siempre están innovando y creando nuevas versiones que permitan, mayor cobertura, mejor velocidad de transferencia y sobre todo tener estabilidad.

En la actualidad el estándar de comunicación inalámbrica corre sobre la sexta generación, mejor conocida como Wifi 6, o bien 802.11 ax.

Antecedentes del WiFi 6

El wifi 6 fue lanzada en el año 2019 y poco a poco se popularizó hasta que en 2021 ya cualquier persona puede adquirir un router con dichas capacidades, dentro de sus principales características se encuentra una tasa de transferencia de 9.6 gigabits por segundos, además una frecuencias de 2.4, 5Ghz y hasta 6 Ghz que llego como novedad en dicha implementación.

Aunque muchos dispositivos todavía no están preparados para aprovechar esta tecnología, porque aunque tengamos un router que soporte Wifi 6, si nuestra PC, pantalla de televisión o smartphone no cuenta con este soporte, no podemos aprovechar al máximo dicha implementación. Sin embargo, las bandas 2.5 y 5 Ghz funcionará a la perfección.

¿Qué novedades tendrá WiFi 7?

De acuerdo a algunos informes, se prevé que para 2024, tendremos el lanzamiento de Wifi 7, siendo considerado uno de los más importantes, se dice que mejorará el alcance, la velocidad de transferencia, entre otras características importantes que podrían optimizar la forma en la que nos conectamos.

Otra de las novedades se encuentra el consumo energético, ya que cada vez se consume menos energía y se es más eficiente, esto puede ser un beneficio para dispositivos portátiles como laptops, smartphones entre otros.

Será cuestión de tiempo para conocer la velocidad final que podremos alcanzar con Wifi 7, además de saber los dispositivos que serán compatibles y que adopten dicha tecnología.

El Heraldo