Wordle: causó sensación en línea y ahora será juego de mesa

La compañía que fabrica algunos de los juegos de mesa más emblemáticos del mundo, incluidos Scrabble, Monopolio y Clue, está desarrollando uno nuevo basado en Wordle, el popular juego digital de adivinanzas de palabras de cinco letras.

Hasbro Inc. y The New York Times, que compró Wordle a principios de este año, anunciaron el jueves que “Wordle: The Party Game” estará disponible para su compra en Norteamérica a partir de octubre, y ya están recibiendo encargos por anticipado.

“Desde que Wordle irrumpió en escena, sin duda ha sido un elemento básico en el vocabulario social y de la cultura pop”, dijo Adam Biehl, gerente general de juegos de Hasbro con sede en Pawtucket, Rhode Island, en un comunicado. “Estamos más que encantados de trabajar con New York Times Games para unir nuestros mundos de juegos y extender Wordle de nuevas maneras”.