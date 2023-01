“¡Ya ‘chole’!”: AMLO truena ante nueva marcha a favor del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que sus adversarios estén organizando una nueva marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual se prevé que se lleve a cabo en febrero próximo, ante lo cual soltó un “¡ya chole!“.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que sus opositores ya ganaron debido a que no se logró la reforma constitucional en materia electoral en el Congreso en diciembre pasado, por lo que se tuvo que utilizar un Plan B.

“Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos, impidieron una reforma para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección, sino la mitad, y el ejemplo está aquí, cuando llegamos la Presidencia gastaba tres mil 600 millones de pesos y nosotros gastamos el año pasado 500 millones, y ¿se colapsó la Presidencia? No”, subrayó.

Entonces, pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también, con muchísimo dinero, en vez de 500 diputados estábamos proponiendo 300, quitar a los plurinominales, ellos ganaron porque el INE no se toca y van a haber 500, ellos ganaron también porque nosotros planteamos que hubiera un solo Instituto Nacional, no 32 institutos, ganaron, el INE no se toca”, indicó.

“Y lo único que se logró es que se reduzcan el sueldo y eso los lleva a presentar una controversia constitucional, nada, nada”, argumentó.

Organizaciones sociales han llamado a una nueva marcha en defensa del INE para el próximo domingo 26 de febrero, esto para manifestarse en contra del Plan B de Reforma Electoral propuesta por el Gobierno de la Cuarta Transformación.

El mandatario mexicano ironizó conque esta nueva manifestación en defensa del INE es para defender a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública mexicano y quien enfrenta un juicio por narcotráfico en los Estados Unidos

“Decían que iban a hacer una marcha, no, exageran. Solo que usen esa marcha para defender a García Luna porque en una de esas ese es el propósito, ¿Pero qué le van a defender al INE si ganaron?, el INE no se toca”, agregó. López-Dóriga Digital