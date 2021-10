“¡Ya supéralo!”: Ex novia de Christian Nodal va a concierto del cantante; la critican en redes

Christian Nodal regresó a los escenarios con una gran polémica por ecocidio, pero este no ha sido el único escándalo reciente relacionado con el cantante: ahora una de sus ex novias, Lisa Macías, atrajo varias críticas por grabarse acudiendo a un concierto del artista y por asegurar que la canción “Te falle” se la compuso a ella.

Primero, la joven subió un video a sus historias de Instagram alistándose para el show: “Esta vez vamos a hacerlo en el concepto de edición: ‘Ir a ver a mi ex en concierto'”, señaló.

​Luego, Macías se grabó de camino al recinto musical escuchando varias canciones de Nodal. En algún momento un internauta le preguntó si a su novio actual no le molestaba esta situación, a lo que respondió: “No, si yo soy fan de Nodal”.

Ya en el concierto, Lisa captó al cantante al interpretar la canción “Te fallé” y adjuntó el siguiente mensaje: “Ahora sí pude decir a todo pulmón: mi canción“.

Tras el evento, la joven compartió sus impresiones sobre este emotivo momento:

“La última vez que lo vi fue el último día del primer semestre de prepa y de ahí no supe nada más de él; cerró todas su redes, se desapareció y luego bum: de famoso”, recordó.

“Sentí tan bonito de que un pedacito de su vida, o de mi vida, está plasmado a nivel casi mundial, o sea, esa canción (‘Te falle’) significa más para mí porque alguien pudo hacer arte súper padre en una canción que casi todo mundo conoce”, agregó.

Asimismo, dijo que no sintió prudente “buscarlo o ‘Estoy aquí’. Pensé: ‘Si me ve, que padre, si no, también’, porque yo fui a disfrutar de él, de su música, de su concierto”.

Destaca que las historias de Lisa Macías rápidamente se difundieron por las redes sociales, donde muchos internautas la criticaron, por ejemplo:

“Definitivamente no todas son la bella Estibaliz”, “Pobre niña”, “¡Ya supéralo, niña!”, “Buscando sus 5 minutos de fama”, “Sigue en su intento de llamar la atención”, “No debes quedarte en el pasado, menos revivir una historia cuando cada quien anda en caminos distintos” y “Pobre del novio: aguantar que esta mujer siga hablando del otro”.