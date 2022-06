Zapato Blanco, visibilización y conciencia sobre riesgos para peatones en Querétaro

Nadie debería morir intentando caminar hacia su destino, es la consigna del Colectivo Zapato Blanco en Querétaro.

No obstante, entre el 17 de noviembre de 2021 y el 31 de mayo de 2022, han sido colocados 13 zapatos blancos en los puntos exactos donde peatones perdieron la vida a causa de un accidente vehicular. Además, se prepara la colocación 14 para la próxima semana.

El Colectivo Zapato Blanco, de acuerdo con una de sus integrantes, Paloma Concha, está preocupado y ocupado en visibilizar las muertes de peatones en una ciudad que pondera el uso del automóvil y donde la falta de cultura vial ha sido una constante sin importar que se haya decretado la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en todo el país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

La activista resaltó que en Querétaro se han incrementado los percances viales que tienen daños colaterales en peatones que se desplazan en la vía pública.

“Lo pudimos ver en la pandemia. A pesar de que la mayoría nos encontrábamos en confinamiento las muertes de peatones se presentaron en mayor medida”, comentó.

Este incremento generó la creación del colectivo el año pasado. Sus integrantes consideran necesario que todas las personas hagan conciencia sobre el derecho al uso del espacio público de forma segura y trabajar en comunidad por una cultura vial. El objetivo, que no se registren más muertes de peatones en la vía pública.

“Nuestro objetivo es visibilizar los casos de los fallecimientos de peatones que se han presentado en la vía pública con el propósito de que no se registre ninguna más, como parte de la Visión Cero que se ha asumido tanto en el país como en otros países”, agregó.

Aunque Paloma Concha señaló que en Querétaro las autoridades han mostrado avances en la normativa donde se considera la pirámide de movilidad, hacen falta acciones que realmente favorezcan a la cultura vial y a reducir muertes de peatones y ciclistas en la vía pública.

Paloma consideró que los peatones deberían tener la oportunidad de desplazarse caminando por la ciudad, sin embargo, las calles son hostiles para los caminantes y no es posible hacer largos desplazamientos a pie pues no hay caminos conectados que brinden seguridad. No obstante, la infraestructura vial continúa creciendo.

“Nosotros como peatones deberíamos de ser capaces de llegar caminando de un extremo de la ciudad a otro de forma segura, pero no es posible por la falta de interconexiones, no hay banquetas o son muy pequeñas y por otro lado tenemos infraestructura vial que promueve el uso de automóviles pues hay puentes, pasos deprimidos y las banquetas no llegan ni siquiera a un metro de ancho”, aseguró.

Ayer se colocó el zapato blanco número 13, en Avenida de la Poesía y Avenida Revolución, un cruce donde el pasado 11 de abril falleció un hombre que caminaba fue arrollado por dos pipas. El zapato blanco número 13 se colocará en avenida Zaragoza.

Entre 2016 y 2020, Querétaro registró 67 mil 445 accidentes de tránsito, donde 57 mil 798 se presentaron en la zona urbana. Durante este periodo, las personas fallecidas son 793.

Entre el total de víctimas, son 359 conductores, 223 pasajeros, 182 peatones, 23 ciclistas y 6 en el rubro ‘otro’.

Con información de AM Querétaro.